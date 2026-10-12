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Кристалина Георгиева: Навлизането на изкуствения интелект е бавно развиващо се цунами

Кристалина Георгиева: Навлизането на изкуствения интелект е бавно развиващо се цунами

12 Октомври, 2026 09:50 636 9

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  • изкуствен интелект

Изкуственият интелект поддържа 3% ръст на световната икономика

Кристалина Георгиева: Навлизането на изкуствения интелект е бавно развиващо се цунами - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мащабните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект подпомагат световната икономика и са сред факторите, които задържат глобалния растеж около 3% въпреки проблемите с енергийните доставки. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева при откриването на годишните срещи на МВФ и Световната банка в Тайланд.

Според Георгиева бумът на инвестициите в AI вече предизвиква едновременно силен ръст на търсенето и на капиталовложенията. Ефектът може да добави между 0,5 и 1 процентен пункт към растежа на развитите азиатски икономики и между 0,2 и 0,8 пункта при развиващите се икономики в Азия. „Изкуственият интелект, независимо дали ни харесва или не, вече е тук“, заяви тя.

През юли МВФ прогнозира глобален икономически растеж от 3% за 2026 г., като във вторник се очаква фондът да представи актуализираните си прогнози. От бума на AI печелят особено азиатските държави, участващи във веригата за доставка на необходимия хардуер и изграждането на центрове за данни. Георгиева посочи САЩ, Китай и Индия като водещи участници във веригата за доставки, но подчерта значението и на други азиатски икономики, включително Тайланд.

Управляващият директор на МВФ предупреди обаче, че икономическите ползи ще бъдат придружени от дълбоки промени на пазара на труда. Тя определи изкуствения интелект като „бавно развиващо се цунами“, което ще има сериозни последици за заетостта, икономическия растеж, образованието и дори за начина, по който държавите събират данъчни приходи при очакваното пренасочване от труда към капитала.

По оценки на МВФ с течение на времето AI може да засегне около 40% от работните места, като ги подобри, влоши условията за тях или ги премахне. Първоначално проучване на фонда показва, че около 10% от работните места в САЩ вече изискват умения за работа с изкуствен интелект. В същото време рутинните и повтарящите се дейности намаляват.

Президентът на Световната банка Аджай Банга заяви, че институцията ще постави акцент върху използването на по-малки AI решения, които не зависят от големи езикови модели. Според него те могат да осигурят значително увеличение на производителността в земеделието, здравеопазването, образованието и други сектори в развиващите се икономики.

Президентът на Сингапур Тарман Шанмугаратнам обърна внимание на друг риск – намаляващото търсене на млади специалисти за начални позиции след завършването на университет. По думите му именно „първото стъпало“ на професионалната кариера вече изпитва натиск от изкуствения интелект.

Той предупреди също, че без активна политика AI може да задълбочи различията между развитите и развиващите се държави. Според него технологиите трябва да бъдат използвани не само за увеличаване на производителността, но и за създаване на качествени работни места, които позволяват на хората да продължат професионалното си развитие.

Годишните срещи на МВФ и Световната банка тази седмица се очаква да привлекат около 18 000 участници, включително представители на финансовите власти на 191-те държави членки на фонда.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сталинка

    11 2 Отговор
    служи на талмуда

    09:52 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ОПА

    7 1 Отговор
    Точно, сега всеки лесно може да види кой къде и колко краде.

    10:07 12.10.2026

  • 6 Така е

    4 1 Отговор
    ИИ не ,цунами ,като тебе...како...

    10:13 12.10.2026

  • 7 Георги

    7 1 Отговор
    може би само боклукчиите няма да бъдат занапред от ии и право не е съвсем сигурно

    10:14 12.10.2026

  • 8 Специалист

    6 1 Отговор
    Вече го писах. Чиновниците ще останат без работа. За това ре ват. Тези които могат да си произвеждат храна ще съществуват.

    10:28 12.10.2026

  • 9 Факт

    2 1 Отговор
    Al e скъп продукт,енергоемък и изисква специфични условия за поддръжка.Едва ли ще е изгодно да замени професия със заплата 1000 евро.

    11:00 12.10.2026