МВФ вдигна прогнозата за инфлацията в България до 4,9%

Международният валутен фонд повиши прогнозата си за средногодишната инфлация в България през 2026 г. от 3,8% на 4,9%. Ревизията е част от октомврийското издание на доклада „Световни икономически перспективи“.

Едновременно с това МВФ понижи очакванията си за растежа на българската икономика. Според новата прогноза брутният вътрешен продукт на страната ще нарасне с 2,6% през 2026 г., докато пролетната оценка предвиждаше увеличение от 2,8%.

По-голям дефицит по текущата сметка

Фондът очаква дефицитът по текущата сметка на България да достигне 8% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. През април прогнозата беше за дефицит от 4% от БВП.

Текущата сметка обхваща основно търговията със стоки и услуги, доходите и трансферите между страната и останалия свят. В новата си оценка МВФ посочва по-значително външно неравновесие спрямо очакваното през пролетта.

Енергията остава риск за световната икономика

МВФ прогнозира икономическият растеж в еврозоната през 2026 г. да се забави до 1,1%. Като фактори за това фондът посочва високите разходи за енергия и слабото потребителско доверие.

За световната икономика прогнозата е повишена до 3,1% растеж през 2026 г. В същото време фондът предупреждава, че поскъпването на горивата може да се окаже значителен риск.

„Високите цени на горивата представляват значителен риск, особено за страните с по-ниски доходи, които са изключени от бума на инвестициите в изкуствен интелект“, посочват от Международния валутен фонд.

Новата оценка поставя България в по-неблагоприятна комбинация от очаквано по-висока инфлация, по-бавен икономически растеж и по-голям дефицит по текущата сметка спрямо прогнозите от пролетта.

Източници: bntnews.bg