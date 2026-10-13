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МВФ вдигна прогнозата за инфлацията в България до 4,9%

МВФ вдигна прогнозата за инфлацията в България до 4,9%

13 Октомври, 2026 07:17 484 3

  • инфлация-
  • мвф-
  • икономически растеж-
  • българска икономика

Фондът понижи очакванията си за растежа на българската икономика през 2026 г. до 2,6% и удвои прогнозата за дефицита по текущата сметка

МВФ вдигна прогнозата за инфлацията в България до 4,9% - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международният валутен фонд повиши прогнозата си за средногодишната инфлация в България през 2026 г. от 3,8% на 4,9%. Ревизията е част от октомврийското издание на доклада „Световни икономически перспективи“.

Едновременно с това МВФ понижи очакванията си за растежа на българската икономика. Според новата прогноза брутният вътрешен продукт на страната ще нарасне с 2,6% през 2026 г., докато пролетната оценка предвиждаше увеличение от 2,8%.

По-голям дефицит по текущата сметка

Фондът очаква дефицитът по текущата сметка на България да достигне 8% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. През април прогнозата беше за дефицит от 4% от БВП.

Текущата сметка обхваща основно търговията със стоки и услуги, доходите и трансферите между страната и останалия свят. В новата си оценка МВФ посочва по-значително външно неравновесие спрямо очакваното през пролетта.

Енергията остава риск за световната икономика

МВФ прогнозира икономическият растеж в еврозоната през 2026 г. да се забави до 1,1%. Като фактори за това фондът посочва високите разходи за енергия и слабото потребителско доверие.

За световната икономика прогнозата е повишена до 3,1% растеж през 2026 г. В същото време фондът предупреждава, че поскъпването на горивата може да се окаже значителен риск.

„Високите цени на горивата представляват значителен риск, особено за страните с по-ниски доходи, които са изключени от бума на инвестициите в изкуствен интелект“, посочват от Международния валутен фонд.

Новата оценка поставя България в по-неблагоприятна комбинация от очаквано по-висока инфлация, по-бавен икономически растеж и по-голям дефицит по текущата сметка спрямо прогнозите от пролетта.

Източници: bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 знаещия

    4 0 Отговор
    яяааа....само 4,9% , аз си мисля , че са 49% !

    07:22 13.10.2026

  • 2 Ухааа

    0 0 Отговор
    Де да беше така. Снощи по телевизията кравето масло 150%, Сирене 130%. А това че всичко стана вместо лев евро. Инфлацията на гърба на българина е 100 и кусур %. Всичко друго е лъжа и измама!

    07:58 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.