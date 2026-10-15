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Яни Янев: Олиото в България няма да поскъпне

Яни Янев: Олиото в България няма да поскъпне

15 Октомври, 2026 08:37 422 5

  • олио-
  • слънчоглед-
  • цени на храните-
  • яни янев

Председателят на браншовото сдружение посочи добрата реколта и високото качество на слънчогледа като фактори за стабилните цени

Яни Янев: Олиото в България няма да поскъпне - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Олиото в България няма основание да поскъпва, заяви председателят на Сдружението на производителите на растителни масла Яни Янев. По думите му тази година реколтите от слънчоглед в България и в други държави са много добри, а качеството на суровината е високо.

„Няма основание за притеснение, че олиото ще поскъпне. Тази година реколтите от слънчоглед и в България, и в другите страни са много добри. Качеството на слънчогледа също е високо“, каза Янев в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС.

Очакват над 2,5 милиона тона слънчоглед

Янев посочи, че потреблението на слънчогледово олио на българския пазар е между 100 000 и 120 000 тона годишно. За производството на това количество са нужни около 300 000 тона слънчоглед.

„Тази година очакваме добив над 2,5 милиона тона слънчоглед“, заяви председателят на браншовото сдружение.

Според него цената на олиото се движи нормално и продуктът запазва достатъчно ниски цени спрямо останалите хранителни стоки. Той свързва очакваната стабилност на пазара с добрата реколта и наличието на достатъчно суровина.

Няма притеснения за качеството

Председателят на Сдружението на производителите на растителни масла заяви, че при подготовката на растителните масла след рафинирането и бутилирането няма основания за тревога.

„Нямаме проблеми с качеството на слънчогледовото олио. Основните количества се изнасят като нерафинирано олио, но изискванията ежегодно се увеличават и нямаме притеснения“, каза Янев.

Той допълни, че рафинираното олио, което достига до потребителите, е под контрол. „Искам да гарантирам, че поне за рафинираното олио, което стига до потребителя - няма проблем“, заяви Янев.

Източници: focus-news.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 0 Отговор
    то и 8 лева нямаше да стане преди 4 г

    08:39 15.10.2026

  • 2 1488

    3 0 Отговор
    "През пролетта на 2022 година цената на слънчогледовото олио в България рязко скочи заради войната в Украйна, надхвърляйки 8 лева за литър"

    08:44 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Добро утро! БравУ, БравУ !

    1 0 Отговор
    Че ние тук не можем без лубрикант и ракия!Трябва да се лъзга мазно, че иначе боли. Нека олиото си запази цената от преди 6 г. 0,90€ цента 1,80лв.

    08:52 15.10.2026

  • 5 1488

    2 0 Отговор
    "През пролетта на 2022 година цената на слънчогледовото олио в България рязко скочи заради войната в Украйна, надхвърляйки 8 лева за литър"

    ама ся сичко било ок и немало да скъпее
    ти да видиш

    08:54 15.10.2026