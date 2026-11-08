Плодовете и зеленчуците поскъпнаха на борсите

Плодовете и зеленчуците са поскъпнали на стоковите борси у нас през първата седмица на ноември. Индексът на тържищните цени се повишава с 1,09 на сто до 2,415 пункта при 2,389 пункта седмица по-рано, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цитирани от Българското национално радио. Базовото равнище от 1,000 пункта е от 2005 г.

Доматите и чушките с най-голям ръст

Най-сериозно сред зеленчуците поскъпват доматите - с 16,68 на сто до 2,35 евро за килограм. Цената на тиквичките се увеличава с 14,34 на сто до 1,26 евро, на червените чушки - с 14,33 на сто до 1,50 евро, а на зелените чушки - с 13,85 на сто до 1,20 евро за килограм.

Зелената салата поскъпва с 11,94 на сто до 0,75 евро за килограм, а краставиците - с 10,43 на сто до 1,80 евро. Повишение е отчетено още при картофите, морковите и зрелия кромид лук. Картофите се продават по 0,65 евро за килограм, морковите - по 0,66 евро, а лукът - по 0,60 евро.

Зелето е единственият зеленчук с по-ниска цена през седмицата. То поевтинява с 11,86 на сто до 0,55 евро за килограм.

Гроздето поскъпва, лимоните поевтиняват

При плодовете най-голямо увеличение е отчетено при гроздето - с 10,35 на сто до 1,45 евро за килограм. Ябълките поскъпват с 4,28 на сто до 1,12 евро, а бананите - с 1,67 на сто до 1,46 евро за килограм. Лимоните поевтиняват с 11,57 на сто и се търгуват по 1,33 евро за килограм.

Разнопосочно движение при основните храни

При млечните продукти кравето сирене поскъпва с 0,17 на сто до 5,88 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ - с 0,02 на сто до 9,15 евро. Киселото мляко поевтинява с 2,12 на сто до 0,74 евро за кофичка от 400 грама, докато прясното мляко поскъпва с 2,16 на сто до 1,23 евро за литър.

Замразеното пилешко месо се продава с 1,15 на сто по-скъпо - по 3,52 евро за килограм. При яйцата размер М е отчетено поевтиняване с 4,04 на сто до 0,19 евро за брой на едро.

От основните пакетирани храни оризът поевтинява с 0,73 на сто до 1,63 евро за килограм, а лещата - с 4,41 на сто до 1,95 евро. Зрелият фасул поскъпва с 0,98 на сто до 2,06 евро, захарта - с 2,54 на сто до 0,97 евро, а олиото - с 2,09 на сто до 1,76 евро за литър. Брашното тип 500 поевтинява с 3,27 на сто до 0,65 евро за килограм.

Източници: bnrnews.bg, dariknews.bg