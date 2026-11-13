Фермер: Веригите помогнаха на българското производство

Търговските вериги имат критики към тях, но са допринесли за развитието и модернизацията на българското производство. Това заявява фермерът Христо Кумчев, който отглежда зелени салати, айсберг, пиперки и плодове и работи с големите търговски вериги в България от 25 години.

Кумчев, който се занимава със земеделие от 30 години, призова производителите и потребителите да не бъдат противопоставяни заради високите цени на храните и споровете около доходите в сектора.

Разходите зад цената на храните

„Търговските вериги не са благотворителни организации. Те са бизнес. Производителите също са бизнес“, написа той.

Според фермера крайната цена на земеделската продукция не се определя единствено от желанието на производителя да печели повече. В нея влизат заплати и осигуровки, горива и транспорт, електроенергия и вода, опаковки и консумативи.

Кумчев посочва още разходите за логистика, складове и съхранение, административни такси и данъци, както и изискванията за отглеждане, съхранение и опаковане на продукцията. По думите му ДДС върху храните също участва във формирането на крайната цена за потребителя.

Той твърди, че в редица случаи българският производител получава по-добра цена за продукцията си от свои европейски колеги. Това обаче не води автоматично до по-висока печалба, тъй като значение имат разходите и производителността.

„Научиха ни на качество и планиране“

Кумчев смята, че работата с големите вериги е поставила производителите пред изисквания, които невинаги са били лесни за изпълнение. Сред резултатите той посочва по-доброто качество, постоянството, проследимостта, организацията, планирането и спазването на срокове.

Според него търговските вериги са накарали земеделците да инвестират и да модернизират производството си. Той посочва, че чрез тях част от производителите са получили достъп до устойчива пазарна реализация, която трудно биха постигнали само чрез традиционните канали за продажба.

„Имаме и критики към тях. Не всичко е идеално и не всичко е справедливо. Но да отричаме положителната им роля би било нечестно спрямо истината“, заявява фермерът.

Призив за дългосрочна политика

Кумчев поставя въпроса защо производството в България е скъпо и защо държавата не създава достатъчно добри условия за конкурентоспособност. По думите му една търговска верига не може да носи отговорност за липсата на дългосрочна държавна политика в земеделието, нито пазарът да компенсира всички слабости на държавното управление.

Изказването идва на фона на нараснало напрежение между големите търговски вериги и властта. Фокус съобщава за глоба на Комисията за защита на конкуренцията и стотици проверки в обектите на големите търговци.

Според Кумчев решението не е в противопоставянето между производители и потребители, а в по-ефективно производство, инвестиции, стратегия и ясна отговорност.

Източници: focus-news.net