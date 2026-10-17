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Зеленски: Русия може да опита да си върне замразени активи
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия може да опита да си върне замразени активи

17 Октомври, 2026 18:12 609 11

  • володимир зеленски-
  • замразени активи-
  • руски активи-
  • европейски съюз-
  • украйна

Украинският президент заяви, че Киев разполага с информация за възможен опит на Москва да получи обратно част от средствата чрез свои партньори

Зеленски: Русия може да опита да си върне замразени активи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Русия може да се опита да си върне част от замразените активи чрез свои партньори. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, като уточни, че Киев разполага с информация за подобен риск.

„Да, това е вярно. Имаме такава информация. Но обсъдихме подробностите с европейците. Днес това е изцяло под контрола на Европа, а това означава, че към момента активите са в безопасност“, каза Зеленски.

По думите му връщането на руските средства е една от целите на Москва. Украинският президент настоя европейските държави да не допускат промяна, която би дала на Русия възможност отново да разполага с активите.

Спор за бъдещето на руските средства

Зеленски призова Европа да гарантира защитата на цялата сума замразени руски активи и да намери механизъм за използването им в подкрепа на Украйна. Той предупреди, че ако средствата бъдат върнати, Русия може да ги насочи към финансиране на войната.

„Не можем да позволим той да получи повече пари“, заяви украинският президент, като предложи да бъде създаден отделен финансов механизъм под контрола на Европейския съюз. Според него това би намалило риска активите да бъдат размразени и разпределени по начин, който не защитава европейските интереси.

Темата беше поставена на фона на информация за американско предложение към европейски държави да размразят част от руските суверенни активи. По данни на „Файненшъл таймс“ идеята е била свързана с опит за активизиране на мирните преговори между Русия и Украйна. Европейски представители са се противопоставили на предложението, съобщи „Укринформ“.

Европа запазва контрола

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че решенията за замразените руски средства трябва да се вземат от европейците, а не да бъдат прехвърляни под контрола на Съединените щати. Белгийският премиер Барт де Вевер също се обяви против обсъждането на използването на активите на Руската централна банка.

Зеленски не посочи конкретен срок, в който Русия би могла да предприеме подобен опит, нито обяви решение за окончателното прехвърляне на средствата на Украйна. Потвърдено е единствено, че европейските държави продължават да контролират активите, докато въпросът за бъдещото им използване остава предмет на политически и правни спорове.

Източници: finance.liga.net, ru.interfax.com.ua, eurointegration.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на каква дрога е тоя?

    12 1 Отговор
    зеления наркоман си мисли че командва целия свят

    18:17 17.10.2026

  • 2 3.14К

    12 1 Отговор
    То е ясно че европейските представители и узурпатора- наркоман се опитват да откраднат руските активи и тласкат света към катастрофа.

    18:17 17.10.2026

  • 3 Хихи

    13 0 Отговор
    зеленият просяк не си гледа държавата колко е разрушена , а само за РФ хленчи кво ще стане и може би ...

    18:17 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нннн

    14 1 Отговор
    Всеки би искал да си върне откраднатите си пари.

    18:20 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боа

    8 1 Отговор
    Наркомана какво се учудва?
    Че той няма да ги получи?
    Русия рано или късно идва за своето!

    18:31 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    0 2 Отговор
    ЧЕ ПАК ЗАТВОРИХА
    ЛЕТИЩАТА В МУСКАЛАБАД.

    ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ ПАК НИ ПОДКАРА

    ТВОЙ ФРЕНД ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.

    18:40 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.