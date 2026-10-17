Зеленски: Русия може да опита да си върне замразени активи

Русия може да се опита да си върне част от замразените активи чрез свои партньори. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, като уточни, че Киев разполага с информация за подобен риск.

„Да, това е вярно. Имаме такава информация. Но обсъдихме подробностите с европейците. Днес това е изцяло под контрола на Европа, а това означава, че към момента активите са в безопасност“, каза Зеленски.

По думите му връщането на руските средства е една от целите на Москва. Украинският президент настоя европейските държави да не допускат промяна, която би дала на Русия възможност отново да разполага с активите.

Спор за бъдещето на руските средства

Зеленски призова Европа да гарантира защитата на цялата сума замразени руски активи и да намери механизъм за използването им в подкрепа на Украйна. Той предупреди, че ако средствата бъдат върнати, Русия може да ги насочи към финансиране на войната.

„Не можем да позволим той да получи повече пари“, заяви украинският президент, като предложи да бъде създаден отделен финансов механизъм под контрола на Европейския съюз. Според него това би намалило риска активите да бъдат размразени и разпределени по начин, който не защитава европейските интереси.

Темата беше поставена на фона на информация за американско предложение към европейски държави да размразят част от руските суверенни активи. По данни на „Файненшъл таймс“ идеята е била свързана с опит за активизиране на мирните преговори между Русия и Украйна. Европейски представители са се противопоставили на предложението, съобщи „Укринформ“.

Европа запазва контрола

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че решенията за замразените руски средства трябва да се вземат от европейците, а не да бъдат прехвърляни под контрола на Съединените щати. Белгийският премиер Барт де Вевер също се обяви против обсъждането на използването на активите на Руската централна банка.

Зеленски не посочи конкретен срок, в който Русия би могла да предприеме подобен опит, нито обяви решение за окончателното прехвърляне на средствата на Украйна. Потвърдено е единствено, че европейските държави продължават да контролират активите, докато въпросът за бъдещото им използване остава предмет на политически и правни спорове.

Източници: finance.liga.net, ru.interfax.com.ua, eurointegration.com.ua