Британските производители на стомана поискаха от правителството да промени договореността с Европейския съюз за свързване на системите за търговия с въглеродни емисии. Според браншовата организация UK Steel настоящите условия поставят британската индустрия в по-неблагоприятно положение спрямо европейските ѝ конкуренти.

Великобритания и ЕС се договориха на 20 ноември да свържат своите системи за търговия с емисии. Целта е стоките, включително стоманата, да бъдат освободени от въглеродни такси при търговията между двете страни. Разликата в сроковете за прилагане обаче предизвика реакция от британския сектор.

Лондон планира от 1 януари 2027 г. да освободи стоките с произход от ЕС от британския Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите. За британските стоки освобождаването от аналогичния европейски механизъм се очаква едва през 2028 г. Така британските износители ще продължат да се сблъскват с разходи и административни изисквания на европейския пазар през следващата година.

„Взаимното освобождаване трябва да означава точно това. Изумително е, че правителството се е съгласило да премахне пречка пред навлизането на европейска стомана на британския пазар, докато британските производители продължават да се сблъскват със същата тази пречка при износа си за ЕС“, заяви генералният директор на UK Steel Питър Бренан.

По данни на Ройтерс UK Steel е определил договореността като „фундаментално неравнопоставени търговски отношения“ и е поискал от правителството обяснение защо е приело условия, които според организацията поставят британските производители в неизгодна позиция на най-големия им външен пазар.

Европейският механизъм вече действа

Европейският механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, известен като CBAM, влезе в сила през януари 2026 г. Той начислява въглеродни разходи върху определени вносни стоки, сред които е стоманата, за да бъдат съпоставими с разходите, които понасят производителите в ЕС.

Британският CBAM трябва да започне да действа от началото на 2027 г. Самото свързване на британската и европейската система за търговия с емисии е предвидено за 1 януари 2028 г., но това зависи от ратификацията и влизането в сила на споразумението. Европейската комисия посочва, че след изпълнението на необходимите правни процедури британските стоки ще могат да бъдат освободени от европейския механизъм.

Британското правителство оценява, че договореността може да добави до 3,8 млрд. британски лири годишно към икономиката до 2040 г. и да освободи износ за около 6,5 млрд. лири от европейските въглеродни такси.

Ключов пазар за британския износ

Спорът идва на фона на усилията на Лондон да запази стоманодобивната си промишленост. Великобритания национализира British Steel през 2026 г., след като компанията се оказа в центъра на дебата за бъдещето на местното производство.

През 2024 г. пазарът на ЕС е поел 78 процента от общия британски износ на стомана, възлизащ на 1,9 млн. тона. Това прави сроковете за освобождаване от въглеродните такси особено важни за производителите, които продават на европейски клиенти.

Към момента британското правителство не е дало незабавен коментар по възраженията на UK Steel.

Източници: bta.bg, in.marketscreener.com, apnews.com