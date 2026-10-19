Турция цели 1 милиона петрол дневно

Турция планира в дългосрочен план да увеличи собствения си добив на петрол до 1 милион барела дневно. Междинната цел е производството да достигне 550 000 барела дневно през 2028 г., обяви министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар.

„Целта ни е да достигнем 1 милион барела дневно“, заяви Байрактар по време на церемония на пристанището Фильос в Зонгулдак. Оттам първата турска плаваща производствена платформа „Осман Гази“ беше изпратена към газовото находище Сакария в Черно море.

По думите на министъра турската държавна петролна компания TPAO е увеличила приблизително двойно производството си през последните пет години и вече добива около 300 000 барела петрол дневно. Според Байрактар енергийната сигурност се превръща във въпрос на национална сигурност, което налага едновременно развитие на местните ресурси и разширяване на дейността извън страната.

Турция проучва находища в осем държави

Турция извършва проучвания за петрол и природен газ в Ирак, Азербайджан, Сомалия, Пакистан, Унгария, България, Оман и Либия. Байрактар посочи, че Анкара продължава дейността със собствени кораби, инженери, технически специалисти и оборудване.

Турският енергиен флот разполага с шест кораба за дълбоководно сондиране и два кораба за сеизмични проучвания. Освен в Черно море Турция развива проучвателна дейност и край бреговете на Сомалия. В района на Габар в Югоизточна Турция вече се добива петрол, а находището Сакария е сред основните проекти за добив на природен газ.

TPAO има 33% в блока „Хан Тервел“

В България турската компания участва с 33% в лиценза за проучване на нефт и природен газ в черноморския блок „1-26 Хан Тервел“. Оператор е Shell с 42%, а OMV Petrom притежава 25%. Структурата на партньорството беше потвърдена от турското Министерство на енергетиката и от OMV Petrom.

Блокът обхваща приблизително 4000 квадратни километра в българската изключителна икономическа зона и се намира южно от „Хан Аспарух“. Първият етап предвижда сеизмични проучвания, които трябва да дадат информация за геоложкия строеж под морското дъно. При благоприятни резултати може да бъде направен проучвателен сондаж.

Към момента в „Хан Тервел“ няма потвърдено търговско находище и не е започнал добив. Участието на TPAO означава, че компанията е част от проучвателния консорциум, но не доказва наличието на икономически изгодни залежи.

„Осман Гази“ отплава към Сакария

Плаващата платформа „Осман Гази“ е предназначена да участва в разработването на газовите ресурси в находището Сакария. Байрактар благодари на инженерите, техническите екипи и приблизително 7000 работници, участвали в проекта.

Изпращането на платформата е част от стратегията на Анкара за развитие на собствен капацитет за търсене и добив в дълбоки морски води. За България конкретният резултат от тази стратегия ще зависи от сеизмичните изследвания и евентуалните сондажи в „Хан Тервел“.