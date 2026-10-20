Carrefour губи 200 милиона евро заради размириците във Франция

Carrefour понижи прогнозата си за финансовите резултати през 2026 г., след като безредиците, грабежите и въведените полицейски часове във Франция нанесоха сериозни щети на магазините и нарушиха работата на една от най-големите търговски вериги в Европа.

Финансовият директор на Carrefour Матийо Малиж оцени общия отрицателен ефект върху оперативната печалба на между 80 млн. и 200 млн. EUR. Преките разходи само от откраднати или унищожени стоки, повредени магазини и оборудване вече възлизат на десетки милиони евро.

Около 50 магазина на Carrefour са били сериозно засегнати още през първия ден на размириците, като много от тях са били разграбени. Значително повече обекти са затворили превантивно, включително в неделя и понеделник. Компанията не посочва общия брой на временно затворените магазини.

Carrefour е особено уязвим заради мащабната си мрежа от близо 6000 обекта във Франция и силното присъствие на по-малки градски магазини в Париж, Лион, Марсилия и други големи градове.

„Преките разходи възлизат на няколко десетки милиона евро – за откраднати или унищожени стоки, повредени магазини и оборудване, а към това трябва да добавим и обектите, които бяхме принудени да затворим“, заяви Малиж.

Разходите на компанията нарастват и заради допълнителните мерки за сигурност. Част от магазините са наели външни охранителни компании, а други са принудени да работят с намалено работно време заради полицейските часове.

Ситуацията вече принуди Carrefour да промени прогнозата си за 2026 г. Компанията очаква коригираната печалба на акция да остане стабилна или да отбележи лек ръст, докато предишната прогноза беше за увеличение с висок едноцифрен процент. Очакванията за свободния паричен поток също са понижени – сега се прогнозира лек спад спрямо 2025 г.

Размириците идват в особено чувствителен момент за търговците. Carrefour се подготвя за кампаниите около Black Friday и ключовия за сектора четвърти тримесечен период. Същевременно високите цени на горивата вече са отслабили потребителското доверие във Франция, а безредиците допълнително намаляват посещаемостта на магазините.

Главният изпълнителен директор Александър Бомпар заяви, че очаква властите да осигурят по-добра защита при следващите планирани протести на 24 октомври, но предупреди, че компанията вероятно ще усети негативен ефект независимо от предприетите мерки.

Кризата се отразява и върху инвестиционната програма на Carrefour. Групата намали планираните капиталови разходи във Франция за тази година от 1,7 млрд. EUR на 1,6 млрд. EUR.

За френския бизнес проблемът вече излиза извън рамките на преките щети от вандализъм и грабежи. Продължаващите протести, полицейските часове и несигурността около потребителското поведение създават риск за продажбите именно в един от най-важните периоди от годината за търговията на дребно.