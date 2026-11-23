Френският президент Еманюел Макрон обмисля вписване на „златно бюджетно правило“ в Конституцията на страната. Идеята е чрез конституционна норма да бъдат въведени ограничения върху бюджетния дефицит, държавния дълг или публичните разходи.

Понятието няма едно общоприето определение. То може да означава задължение за поддържане на балансирани публични финанси, но и конкретни количествени ограничения за основни показатели на бюджета. В най-строгия си вариант правилото би забранило бюджетните дефицити.

Ключовата разлика спрямо обикновената политическа цел е задължителният характер на нормата. При подобен механизъм държавната политика трябва да се придържа към предварително определени параметри, а неспазването им може да води до санкции.

Примери от Швейцария и Германия

Договорът от Маастрихт вече поставя общоевропейски ориентири за публичните финанси. Те предвиждат държавният дълг да не надхвърля 60 процента от брутния вътрешен продукт, а бюджетният дефицит да бъде до 3 процента от БВП.

В Швейцария подобен механизъм действа от 2003 г. Той изисква натрупване на бюджетни излишъци в периоди на икономически растеж, но допуска дефицити при рецесия. Така правилото е съобразено с икономическия цикъл, вместо да забранява недостига при всякакви обстоятелства.

Германия вписва в Конституцията си т.нар. „дългова спирачка“ през 2009 г. Тя ограничава задлъжняването, но допуска поемане на повече заеми при влошаване на икономическата обстановка. През пролетта на 2025 г. Берлин смекчава правилото, за да увеличи инвестициите в отбраната и инфраструктурата. Разходите за отбрана над 1 процент от БВП са изключени от конституционните ограничения върху държавните заеми, докато таванът за редовния бюджет е запазен.

Какво може да включва френският вариант

Параметрите на френското правило все още не са определени. Сред възможностите са задължение за приемане на балансиран бюджет или многогодишен план за постепенно връщане към бюджетно равновесие. Такава идея предлага бившият министър на икономиката и еврокомисар за вътрешния пазар на Европейския съюз Тиери Бретон.

Предстои да се реши и дали ще има изключения. В центъра на дебата са инвестициите в различни сектори, включително средствата за адаптация към климатичните промени. Те могат да бъдат определени като разходи, които не се включват в ограниченията на новото правило.

Във Франция може отново да бъде обсъден проект за промени в Конституцията от 2011 г., който не е реализиран. Той предвижда многогодишни планове за постепенно балансиране на публичните финанси. Държавният бюджет и бюджетът на системата за социално осигуряване е трябвало да бъдат съобразени с тези планове.

Именно изборът между твърда забрана на дефицита, постепенно намаляване на дисбаланса и допускане на изключения ще определи как ще изглежда френското „златно бюджетно правило“.

Източници: bta.bg