Финансовите пазари трябва да играят по-голяма роля в дисциплинирането на силно задлъжнелите държави от еврозоната, включително Франция, предупреди Европейската централна банка. Според институцията нарастващата доходност по държавните облигации може да служи като сигнал към правителствата, когато фискалната политика поражда съмнения за устойчивостта на публичните финанси.

Франция е сред най-ясните примери за засилващ се натиск от страна на инвеститорите. Публичният дълг на страната е достигнал 119,1% от брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на 2026 г., спрямо 115,7% в края на 2025 г.

В същото време бюджетният дефицит остава сред най-високите в еврозоната. Европейската комисия очаква френската икономика да нарасне едва с 0,4% през 2026 г. и с 0,6% през 2027 г., докато дефицитът ще остане значително над европейския лимит от 3% от БВП.

В последния си преглед на финансовата стабилност ЕЦБ посочва, че доходността по държавните облигации в еврозоната е на едни от най-високите си равнища след дълговата криза от 2012 г. При Франция рисковата премия се е увеличила особено осезаемо, което според банката отразява не само по-високите глобални лихви, но и специфични опасения за фискалната устойчивост и политическата ситуация в страната.

Разликата между доходността по френските и германските 10-годишни облигации се е разширила значително през 2026 г. Това показва, че инвеститорите изискват по-висока компенсация, за да държат френски държавен дълг.

ЕЦБ предупреждава, че подобна динамика може да се превърне в порочен кръг. По-високите разходи за обслужване на дълга увеличават бюджетния натиск, което от своя страна може да задълбочи съмненията на инвеститорите и да доведе до още по-висока доходност.

Централната банка същевременно подчертава, че нейната роля не е да защитава отделни правителства от последиците на собствената им фискална политика. Франция и останалите силно задлъжнели държави трябва сами да предприемат мерки за намаляване на дефицита и стабилизиране на публичните финанси.

Допълнителен риск идва от променящата се структура на пазара на държавен дълг. ЕЦБ отбелязва, че все по-голям дял от облигациите се държат от чуждестранни инвеститори и хедж фондове, които могат по-бързо да изтеглят капитала си при промяна на пазарните нагласи. Това прави държавните облигации по-чувствителни към политически и икономически новини.

Френската ситуация е допълнително усложнена от политическата несигурност преди президентските избори през 2027 г. Според ЕЦБ разширяването на спредовете по френските облигации вече отразява в значителна степен именно политическия риск.

Предупреждението идва в момент, когато високият държавен дълг се превръща в един от основните рискове за финансовата стабилност в еврозоната. Наред с това ЕЦБ посочва и растящата конкуренция за капитал между държавите и технологичните компании, които планират мащабни инвестиции в AI инфраструктура през следващите години.