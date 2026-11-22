Френският президент Еманюел Макрон обмисля през януари да свика съвместно заседание на двете парламентарни камари, на което да бъде обсъдено вписването на „златно бюджетно правило“ в конституцията. Информацията е на вестник „Трибюн диманш“.

Идеята предвижда конституционно ограничение върху бюджетната политика и идва на фона на влошаването на публичните финанси и нарастващия държавен дълг на Франция. Макрон обмисля да използва за основа проект за конституционна реформа от 2011 г., който не е бил приет.

Проектът от 2011 г.

Старият проект предвижда създаването на многогодишни планове за постепенно възстановяване на баланса на публичните финанси. Държавният бюджет и бюджетът на системата за социално осигуряване е трябвало да бъдат съобразени с тези планове.

Въпросът за подобно правило вече присъства в предизборните програми на няколко кандидати за президентските избори във Франция през април и май 2027 г. Лидерката на крайната десница Марин Льо Пен също призова за такава реформа в началото на ноември.

Подкрепа от „Национален сбор“

Председателят на партия „Национален сбор“ Жордан Бардела приветства обсъжданата промяна, но обвърза подкрепата си с начина, по който тя ще бъде приложена.

„Това златно правило трябва да забранява представянето на бюджет, който увеличава държавния дълг. Ако начинът, по който златното правило ще бъде приложено, съответства на нашите предложения, ще подкрепим тази мярка за разумно управление“, заяви Бардела.

Той допълни, че мярката трябва да предпази Франция от фалит, който според него я заплашва след десет години управление на Макрон. Бардела е смятан за вероятен кандидат за премиерския пост, ако Марин Льо Пен бъде избрана за президент.

Дефицитът остава пречка

Френското правителство си поставя за цел да ограничи бюджетния дефицит до 5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. За 2026 г. целевото равнище е 5,4%.

Парламентът обаче все още не е постигнал съгласие по бюджета за 2027 г. Това оставя предложението за конституционно бюджетно правило в пряка връзка с продължаващия спор за ограничаването на държавните разходи и дълга.

Източници: bta.bg