Владимир Дичев: България се утвърждава като водещ пазар за съхранение на енергия в Европа

„България се нарежда сред водещите пазари за системи за съхранение на електроенергия с батерии (BESS) в континентална Европа. Развитието им вече променя ролята на страната в регионалната енергийна система и допринася за сигурността на доставките“, заяви Владимир Дичев, главен търговски директор на Електрохолд България, на форума Energy Transition Europe 2026, организиран от Reuters Events в Амстердам.

В презентацията си „България сред лидерите в съхранението на енергия: Как големите батерийни системи променят енергетиката на Югоизточна Европа“ Дичев представи развитието на България като център за съхранение на електроенергия в Югоизточна Европа и ролята на батериите за балансирането и сигурността на електроенергийната система.

Само за пет години соларните мощности в България, Румъния и Гърция са нараснали четирикратно – до около 27 GW. Бързото развитие на ВЕИ създава все по-голяма необходимост от гъвкавост и възможности за преместване на произведената енергия във времето.

„Батериите вече не са само инструмент за търговска оптимизация. Те се превръщат във важен актив за сигурността на електроенергийната система. Българският опит показва потенциала на BESS да осигуряват необходимата гъвкавост при бързо растящо производство от възобновяеми източници“, заяви Владимир Дичев.

Той посочи като пример лятото на 2026 г., когато Югоизточна Европа беше изправена пред комбинация от високо потребление, ограничено производство от конвенционални мощности и засилени рискове за енергийната сигурност. През август България е реализирала нетен износ на електроенергия от 829 GWh, според официалните данни.

Електрохолд Трейд вече прилага натрупания опит в значителен мащаб. Портфейлът ѝ включва около 50 BESS и PV/BESS актива с обща мощност от приблизително 1500 MW и капацитет за съхранение от около 4500 MWh. Компанията осигурява цялостно търговско управление – от достъп до пазара и балансиране до оптимизация на активите на различни пазарни сегменти. Електрохолд Трейд разширява този модел и извън България, като развива дейност в Румъния и Полша в партньорство с местни компании.

Според Владимир Дичев следващият етап в развитието на BESS изисква по-добра интеграция в електроенергийните пазари, достатъчен мрежови капацитет, комбиниране на различни източници на приходи и по-дълбока интеграция на европейските балансиращи пазари.

„България натрупа ценен практически опит в развитието и управлението на BESS. Следващата стъпка е да превърнем този опит в устойчив модел, който може да бъде приложен и на други пазари в региона“, заключи Дичев.