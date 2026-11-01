Руският газ през „Турски поток“ нарасна до 14,8 млрд. куб. м

Русия е увеличила износа си на газ за Европа през газопровода „Турски поток“ с 1% през първите десет месеца на 2026 г., достигайки 14,8 млрд. куб. м. Това показват изчисления на ТАСС, направени въз основа на данни от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG).

За януари–септември доставките са възлизали на 13,2 млрд. куб. м, което е ръст от 1,4% спрямо същия период на предходната година. През септември обаче потокът е намалял до 1,34 млрд. куб. м, или с 17% спрямо август и с 13% на годишна база.

Ремонт в България ограничи потока през септември

Спадът през септември е бил свързан отчасти с ремонтни дейности по българския участък на разширението на газопровода. Участъкът при входната точка „Странджа 2“ е бил реконструиран между 21 и 26 септември, съобщи българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“.

През октомври доставките са възстановили част от загубените обеми и са повишили общото количество за първите десет месеца до 14,8 млрд. куб. м. Отделните месечни стойности са изчислени по данните за физическите потоци в европейската газопреносна мрежа, а не по официална месечна статистика на „Газпром“, която компанията не публикува от началото на 2023 г.

„Турски поток“ остава единственият руски тръбен маршрут

Газопроводът, който преминава от Русия през Черно море до Турция, има общ годишен капацитет от 31,5 млрд. куб. м. Едната му линия е предназначена за турския пазар, а другата доставя газ към Южна и Югоизточна Европа. След прекратяването на транзита през Украйна през януари 2025 г. „Турски поток“ остана единственият действащ маршрут за руски тръбен газ към Европа.

„Европа навлиза в този сезон с устойчива газова инфраструктура, която осигурява стабилна основа за сигурността на доставките“, заяви генералният директор на ENTSOG Пиотр Куш при представянето на прогнозата за зимните доставки за 2026–2027 г.

Ръстът на руските доставки идва на фона на приетия от Европейския съюз поетапен отказ от руски газ. За тръбопроводните доставки пълното прекратяване е предвидено за есента на 2027 г., при спазване на определените условия за сигурност на снабдяването. Дотогава „Турски поток“ остава важен маршрут за доставките към държави от Югоизточна Европа, сред които Унгария, Словакия, България и Гърция.

Източници: tass.com, bairdmaritime.com