Нигерия и Франция разширяват енергийното партньорство

Нигерия и Франция планират да задълбочат икономическото си сътрудничество в енергийния сектор чрез нови инвестиции, технологичен трансфер и развитие на местната индустрия. Основен акцент е поставен върху добива и преработката на природен газ, модернизацията на инфраструктурата и намаляването на въглеродните емисии, съобщава BusinessDay.

Възможностите за партньорство бяха обсъдени по време на енергиен форум в Лагос, организиран от Френско-нигерийската търговско-промишлена палата в рамките на French Week 2026. Представители на бизнеса, държавните институции и дипломатическите среди подчертаха, че привличането на чуждестранен капитал трябва да бъде съпроводено от развитие на местни производствени мощности, обучение на специалисти и създаване на работни места.

Управляващият директор на TotalEnergies Nigeria Матийо Буайе заяви, че страната предлага значителни възможности за дългосрочни инвестиции. Френската енергийна компания присъства на нигерийския пазар от 70 години и продължава да разширява сътрудничеството си с местни предприятия и доставчици.

Над 100 френски компании развиват дейност в Нигерия, включително в енергетиката, инфраструктурата, логистиката и технологиите. Двустранният търговски обмен е достигнал приблизително 4,7 млрд. USD през 2025 г., което според участниците във форума показва потенциала за допълнително разширяване на икономическите отношения.

Сред приоритетите са изграждането на газопреносна инфраструктура, по-ефективното използване на природния газ и ограничаването на изгарянето му при добива на петрол. Според TotalEnergies улавянето и оползотворяването на този газ може едновременно да намали емисиите и да осигури допълнителни суровини за електропроизводството, промишлеността и износа.

Нигерия разполага с доказани запаси от природен газ в размер на приблизително 215 трилиона кубически фута, а по-широките оценки за ресурсния потенциал достигат 600 трилиона кубически фута. Правителството разглежда газа като ключов ресурс за индустриализацията, производството на електроенергия и увеличаването на експортните приходи.

Важен елемент от френското участие е и газовият проект Ubeta на стойност 550 млн. USD, разработван от TotalEnergies съвместно с нигерийската държавна петролна компания NNPC Limited. Първите доставки се очакват през 2027 г., като част от газа ще бъде насочена към разширения капацитет на NLNG.

Участниците във форума подчертаха, че инвестиционните перспективи зависят и от предвидима регулаторна среда, подобряване на електроснабдяването и развитие на транспортната инфраструктура. Близо 100 млн. нигерийци все още нямат достъп до надеждно електроснабдяване, което ограничава икономическата активност и конкурентоспособността на местния бизнес.

Разширяването на сътрудничеството между Нигерия и Франция е насочено не само към увеличаване на добива и износа на енергийни суровини, но и към създаването на по-развита местна индустрия, която да генерира допълнителна икономическа стойност.