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Хакери атакуваха хладилни системи в Европа

Хакери атакуваха хладилни системи в Европа

4 Ноември, 2026 20:25 537 10

  • германия-
  • хладилна система-
  • хакери-
  • европа

Кибератаки срещу дистанционно управлявано оборудване засегнаха супермаркети, месопреработвателно предприятие и системи за съхранение на кръвни продукти

Хакери атакуваха хладилни системи в Европа - 1
Снимка: Shuttersrock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Поредица от кибератаки срещу хладилни инсталации в Европа причини материални щети и постави под въпрос сигурността на промишлените системи, управлявани през интернет. Сред засегнатите обекти са супермаркети, месопреработвателно предприятие в Германия и оборудване, използвано от френската служба за кръводаряване, съобщава германската обществена медия ARD чрез Tagesschau.

В германската провинция Бавария хакери проникнали в системите за управление на хладилни помещения в месопреработвателно предприятие и променили температурните настройки до 150 градуса по Целзий. Според полицията нанесените щети са за петцифрена сума в EUR.

Подобен инцидент е регистриран във Франция, където температурните настройки на три хладилни инсталации, използвани за съхранение на кръвни продукти, били променени от минус 30 на 110 градуса. Атаката е открита навреме и не е довела до компрометиране на кръвните запаси.

През последните дни кибератаки засегнаха и супермаркети в Белгия, Швеция, Ирландия, Люксембург, Естония, Финландия и Нидерландия. Сред потърпевшите са търговски вериги като Carrefour, Delhaize, SPAR, ICA и Coop. В някои магазини температурите в хладилните системи достигнали 50 градуса, което наложило унищожаването на големи количества хранителни продукти.

Според експерти основният проблем е недостатъчната защита на системите за дистанционно управление на оборудването. Германската Федерална служба за информационна сигурност (BSI) препоръчва ограничаване на директния достъп през интернет, използване на защитени VPN връзки, двуфакторна автентикация и редовно актуализиране на софтуера.

Случаите показват нарастващите рискове за бизнеса от кибератаки срещу свързано с интернет оборудване, които могат да доведат не само до загуба на данни, но и до прекъсване на производството и значителни финансови щети.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    претоплениПомии от вчера
    🤮

    20:26 04.11.2026

  • 2 Имат си хладилници,

    1 0 Отговор
    Хатват ги.
    Който няма не го закачат.

    20:28 04.11.2026

  • 3 системи за съхранение на кръвни продукти

    0 4 Отговор
    Свежи органи от Украйна?

    Коментиран от #5

    20:28 04.11.2026

  • 4 Малкия Путин

    1 1 Отговор
    пак прави белички.
    После що го пляскат.

    20:30 04.11.2026

  • 5 Еми...

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "системи за съхранение на кръвни продукти":

    така е.
    Руските отиват за храна на украинските вълци, чакали и лисици.

    20:31 04.11.2026

  • 6 Фйкгф

    2 0 Отговор
    А защо му е на хладилника интернет

    20:41 04.11.2026

  • 7 шофер

    1 0 Отговор
    И как тези хладилници, успяват да се затоплят до над 100 градуса - отговорът е НИКАК, по простата причина, че технически не са способни на това, с други думи - новината е в графата глупости

    20:48 04.11.2026

  • 8 Урсулица

    1 0 Отговор
    Големия ресет идва. Скоро ще хакнат и банките и ще занулят сметките.

    20:50 04.11.2026

  • 9 Хакери против директор на столова

    0 0 Отговор
    Сега: Хакери против хладилници

    20:54 04.11.2026

  • 10 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И застудя и заваля ,Путин ни атакува !!!!!!!!

    21:14 04.11.2026