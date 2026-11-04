Хакери атакуваха хладилни системи в Европа

Поредица от кибератаки срещу хладилни инсталации в Европа причини материални щети и постави под въпрос сигурността на промишлените системи, управлявани през интернет. Сред засегнатите обекти са супермаркети, месопреработвателно предприятие в Германия и оборудване, използвано от френската служба за кръводаряване, съобщава германската обществена медия ARD чрез Tagesschau.

В германската провинция Бавария хакери проникнали в системите за управление на хладилни помещения в месопреработвателно предприятие и променили температурните настройки до 150 градуса по Целзий. Според полицията нанесените щети са за петцифрена сума в EUR.

Подобен инцидент е регистриран във Франция, където температурните настройки на три хладилни инсталации, използвани за съхранение на кръвни продукти, били променени от минус 30 на 110 градуса. Атаката е открита навреме и не е довела до компрометиране на кръвните запаси.

През последните дни кибератаки засегнаха и супермаркети в Белгия, Швеция, Ирландия, Люксембург, Естония, Финландия и Нидерландия. Сред потърпевшите са търговски вериги като Carrefour, Delhaize, SPAR, ICA и Coop. В някои магазини температурите в хладилните системи достигнали 50 градуса, което наложило унищожаването на големи количества хранителни продукти.

Според експерти основният проблем е недостатъчната защита на системите за дистанционно управление на оборудването. Германската Федерална служба за информационна сигурност (BSI) препоръчва ограничаване на директния достъп през интернет, използване на защитени VPN връзки, двуфакторна автентикация и редовно актуализиране на софтуера.

Случаите показват нарастващите рискове за бизнеса от кибератаки срещу свързано с интернет оборудване, които могат да доведат не само до загуба на данни, но и до прекъсване на производството и значителни финансови щети.