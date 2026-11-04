Хакери атакуваха хладилни системи в Европа

Поредица от кибератаки срещу хладилни инсталации в Европа причини материални щети и постави под въпрос сигурността на промишлените системи, управлявани през интернет. Сред засегнатите обекти са супермаркети, месопреработвателно предприятие в Германия и оборудване, използвано от френската служба за кръводаряване, съобщава германската обществена медия ARD чрез Tagesschau.
В германската провинция Бавария хакери проникнали в системите за управление на хладилни помещения в месопреработвателно предприятие и променили температурните настройки до 150 градуса по Целзий. Според полицията нанесените щети са за петцифрена сума в EUR.
Подобен инцидент е регистриран във Франция, където температурните настройки на три хладилни инсталации, използвани за съхранение на кръвни продукти, били променени от минус 30 на 110 градуса. Атаката е открита навреме и не е довела до компрометиране на кръвните запаси.
През последните дни кибератаки засегнаха и супермаркети в Белгия, Швеция, Ирландия, Люксембург, Естония, Финландия и Нидерландия. Сред потърпевшите са търговски вериги като Carrefour, Delhaize, SPAR, ICA и Coop. В някои магазини температурите в хладилните системи достигнали 50 градуса, което наложило унищожаването на големи количества хранителни продукти.
Според експерти основният проблем е недостатъчната защита на системите за дистанционно управление на оборудването. Германската Федерална служба за информационна сигурност (BSI) препоръчва ограничаване на директния достъп през интернет, използване на защитени VPN връзки, двуфакторна автентикация и редовно актуализиране на софтуера.
Случаите показват нарастващите рискове за бизнеса от кибератаки срещу свързано с интернет оборудване, които могат да доведат не само до загуба на данни, но и до прекъсване на производството и значителни финансови щети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
🤮
20:26 04.11.2026
2 Имат си хладилници,
Който няма не го закачат.
20:28 04.11.2026
3 системи за съхранение на кръвни продукти
Коментиран от #5
20:28 04.11.2026
4 Малкия Путин
После що го пляскат.
20:30 04.11.2026
5 Еми...
До коментар #3 от "системи за съхранение на кръвни продукти":така е.
Руските отиват за храна на украинските вълци, чакали и лисици.
20:31 04.11.2026
6 Фйкгф
20:41 04.11.2026
7 шофер
20:48 04.11.2026
8 Урсулица
20:50 04.11.2026
9 Хакери против директор на столова
20:54 04.11.2026
10 Kaлпазанин
21:14 04.11.2026