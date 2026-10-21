„Зелена“ светлина за 15 млн. евро инвестиция на „Белла България“ АД в Ямбол

На 20 октомври 2026 г. в Ямбол „Белла България“ АД – лидер в производството на храни – представи най-новата инвестиция на компанията за модернизация и разширяване на производствените си мощности, ситуирани в града. Инвестицията се извършва в рамките на проект „Подкрепа за производствени инвестиции в „Белла България“ АД“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Проектът предвижда извършване на комплекс от инвестиции в материални активи за разширяване на производствения капацитет на дружеството в направление „бутер тесто и бутер изделия“ – със 100%, а на „тестени изделия, опаковани в защитена газова среда“ – с 5% увеличение.

Инвестициите включват строителни дейности за изграждане на нова и ремонтиране на съществуваща производствена сграда, осигуряване на оборудване за разширяване на капацитета по цялата производствена верига – от входа на суровината, през нейната обработка, съхранение и доставката на крайния продукт в търговската мрежа. За осигуряване на енергийната независимост на дружеството и намаляване разходите за енергия се предвижда въвеждане на ВЕИ технологии за производство и съхранение на енергия – за собствени нужди.

На снимката отляво надясно: Васил Александров, Галина Караджова, Валери Василев, Илия Стоянов

Проектът предвижда изграждането на комбинирано съоръжение – фотоволтаична електроцентрала с мощност 1,65 MW и локално средство за съхранение на енергията – батерия с капацитет 5,016 MWh. Произведената електрическа енергия се очаква да бъде с обем 2216,4 МWh/годишно и да осигури над 50% от нуждите на предприятието за тестени изделия. В резултат от изпълнените дейности се очаква разкриването на нови 46 работни места, в т.ч. за работници от секторите на въгледобива и производството на енергия от регион Стара Загора. Проектът пряко кореспондира с принципите и целите на Плана за справедлив преход и осигурява директен принос за подкрепа целите за климатична неутралност.

„Инвестицията ни има комплексен характер“, акцентира по време на събитието Валери Василев. „Не само повишаваме производствения си капацитет при бутер тестото на 40 т. дневно, но и инвестираме в усъвършенстването на целия цикъл на производствената верига – от входа на суровината, през нейната обработка, до доставката на крайния продукт в търговската мрежа“, допълни той.

„Всяка нова инвестиция и всяко ново работно място е един огромен успех за всички нас“, сподели по повод проекта заместник кметът на Община Ямбол Васил Александров. Той благодари на „Белла България“ за доверието и подчерта, че в лицето на Община Ямбол компанията винаги ще има сигурен и надежден партньор.

„Предстоящият проект на „Белла България“ добавя стойност към всички реализирани инвестиции по Фонда за справедлив преход, които и Община Ямбол изпълнява“, коментира Галина Караджова – началник отдел „Европейско финансиране и програми“ в Община Ямбол. По думите ѝ, в рамките на Програма „Развитие на регионите“ се обновяват жилищни сгради, обществени сгради, производствени мощности. „Това е положителен знак за развитието на Ямбол и на Югоизточен район като цяло“, акцентира тя.

Инвестицията беше обявена в присъствието на представители на общинската и областната администрация, Бюрото по труда и медии.