IKEA ограничава част от плановете си за разширяване във Великобритания заради високите оперативни разходи и тежестта на бизнес данъците. Ръководството на компанията предупреждава, че ако условията за търговците не станат по-конкурентни, част от бъдещите инвестиции могат да бъдат насочени към други европейски държави.

Според главния изпълнителен директор на IKEA за Великобритания Дейвид Маккейб страната има най-високата тежест на бизнес данъците сред европейските пазари, на които компанията присъства, и е на трето място по този показател в глобален мащаб. По думите му това ограничава възможностите за нови инвестиции и за откриване на допълнителни магазини.

Предупреждението идва в момент, когато британският пазар на мебели остава под натиск заради слабото потребителско доверие и ограниченията върху домакинските бюджети. Продажбите на IKEA във Великобритания през последната финансова година са нараснали с едва 0,5% до около 2,3 млрд. паунда.

Компанията продължава да инвестира в по-ниски цени, дигитализация и автоматизация. През 2026 г. IKEA вложи 31,5 млн. паунда в дистрибуционните си центрове в Питърбъро и Донкастър, включително в автоматизирани системи за опаковане и управление на инвентара. Онлайн и дистанционните продажби вече формират 43,3% от продажбите на обзавеждане на компанията във Великобритания.

Паралелно с това IKEA продължава глобалната си стратегия за по-малки градски магазини и по-гъвкави формати. Компанията отвори обект на Oxford Street в Лондон и разширява мрежата си с по-малки локации, които изискват по-ниски първоначални инвестиции.

Въпреки натиска върху британския пазар, IKEA не се отказва от него. Компанията посочва, че Великобритания остава важен пазар, но настоява за по-конкурентна среда, която да позволи на търговците да инвестират по-уверено и едновременно с това да поддържат по-ниски цени за потребителите.