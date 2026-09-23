Една от най-влиятелните бизнес дами у нас Ирена Комитова разкрива тайните си за инвестирането в TED и в предприемачеството

Това ще се случи на 23.09, в Central Park Hotel Sofia, от 18,30 часа. Лекцията ѝ “Инвестицията в TED е поне 10 000 - 12 000 долара. Струва ли си?” е част от подгряващата ивент програма на третата конференция Business Agility Bulgaria 2026 на 22.10., организирана от предприемачите с експертиза в AI трансформацията Братя Богданови (Никола и Богой Богданови).

Тъй като конференцията е посветена на гъвкавостта, приспособяването и адаптивността на бизнеса чрез AI, всяко подгряващо събитие е истинско предизвикателство за умовете и любопитството, а темите са смели и провокативни. Този път, на 23.09, гост ще бъде вдъхновяващата бизнес дама Ирена Комитова, която е един от най-утвърдените и влиятелни бизнес лидери в България и официалният лицензиант и организатор на TEDxVitosha – една от най-големите платформи за споделяне на идеи в страната.

Тя ще провокира публиката, която може да присъства напълно безплатно, с тема, базирана на тезата - “Ако сте получили бонус от 12,000 долара, за какво ще го похарчите? Автомобил на лизинг? Пътешествие до мечтана дестинация? Акции, злато, криптовалута? Образование? Неповторими преживявания?”. Ще разкрие своя опит, с който плаща такъв бонус за 5-дневна конференция на TED, вдъхновението от която продължава вече 10 години, а резултатът е TEDxVitosha. Дамата ще сподели още каква е реалната възвръщаемост, когато печалбата не се измерва само във финансови резултати, струва ли си да инвестираш в идеи, които могат да променят хора, общности и перспективи и най-вече - теб самия.

Ирена Комитова има над 25 години бизнес, академичен и неправителствен опит като основател, главен изпълнителен директор, член на борда, вицепрезидент, главен луксозен директор, управляващ партньор и др. Визионерска и иновативна, силно предприемчива, динамична и успешна висша ръководна фигура, ментор и лидер с доказана способност да изгражда гъвкави компании, да създава и развива нови марки, да разширява пазарния си дял и да ръководи екипи за внедряване, за да постигнат отвъд целите си.

Тя е сред създателите на EMBA програмата на AUBG, консултант на The Economist Group в България, лицензополучател и организатор на TEDxVitosha, издател на списание PREMIUM Lifestyle, член на Надзорния съвет на Оргахим България, основател и член на бордовете на няколко неправителствени организации като BIBA, BBLF, BBBA и Дамския форум. Г-жа Комитова е магистър по мениджмънт от Stanford Sloan (2001 г.) и възпитаник на програмата Pew Economic Freedom Fellows, Училището за външна служба към университета Джорджтаун, Вашингтон (1993 г.); и семинара за лидерство в Джорджтаун (1993 г.). Световният икономически форум в Давос я обяви за глобален лидер на утрешния ден.

Регистрирай се за безплатното събитие тук: https://www.agileconference.bg/september-2026-pre-event/