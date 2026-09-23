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Една от най-влиятелните бизнес дами у нас Ирена Комитова разкрива тайните си за инвестирането в TED и в предприемачеството

Една от най-влиятелните бизнес дами у нас Ирена Комитова разкрива тайните си за инвестирането в TED и в предприемачеството

23 Септември, 2026 08:29 1 109 11

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  • инвестиция-
  • братя богданови

Тя ще провокира публиката с тема, базирана на тезата - “Ако сте получили бонус от 12 000 долара, за какво ще го похарчите?

Една от най-влиятелните бизнес дами у нас Ирена Комитова разкрива тайните си за инвестирането в TED и в предприемачеството - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Това ще се случи на 23.09, в Central Park Hotel Sofia, от 18,30 часа. Лекцията ѝ “Инвестицията в TED е поне 10 000 - 12 000 долара. Струва ли си?” е част от подгряващата ивент програма на третата конференция Business Agility Bulgaria 2026 на 22.10., организирана от предприемачите с експертиза в AI трансформацията Братя Богданови (Никола и Богой Богданови).

Тъй като конференцията е посветена на гъвкавостта, приспособяването и адаптивността на бизнеса чрез AI, всяко подгряващо събитие е истинско предизвикателство за умовете и любопитството, а темите са смели и провокативни. Този път, на 23.09, гост ще бъде вдъхновяващата бизнес дама Ирена Комитова, която е един от най-утвърдените и влиятелни бизнес лидери в България и официалният лицензиант и организатор на TEDxVitosha – една от най-големите платформи за споделяне на идеи в страната.

Тя ще провокира публиката, която може да присъства напълно безплатно, с тема, базирана на тезата - “Ако сте получили бонус от 12,000 долара, за какво ще го похарчите? Автомобил на лизинг? Пътешествие до мечтана дестинация? Акции, злато, криптовалута? Образование? Неповторими преживявания?”. Ще разкрие своя опит, с който плаща такъв бонус за 5-дневна конференция на TED, вдъхновението от която продължава вече 10 години, а резултатът е TEDxVitosha. Дамата ще сподели още каква е реалната възвръщаемост, когато печалбата не се измерва само във финансови резултати, струва ли си да инвестираш в идеи, които могат да променят хора, общности и перспективи и най-вече - теб самия.

Ирена Комитова има над 25 години бизнес, академичен и неправителствен опит като основател, главен изпълнителен директор, член на борда, вицепрезидент, главен луксозен директор, управляващ партньор и др. Визионерска и иновативна, силно предприемчива, динамична и успешна висша ръководна фигура, ментор и лидер с доказана способност да изгражда гъвкави компании, да създава и развива нови марки, да разширява пазарния си дял и да ръководи екипи за внедряване, за да постигнат отвъд целите си.

Тя е сред създателите на EMBA програмата на AUBG, консултант на The Economist Group в България, лицензополучател и организатор на TEDxVitosha, издател на списание PREMIUM Lifestyle, член на Надзорния съвет на Оргахим България, основател и член на бордовете на няколко неправителствени организации като BIBA, BBLF, BBBA и Дамския форум. Г-жа Комитова е магистър по мениджмънт от Stanford Sloan (2001 г.) и възпитаник на програмата Pew Economic Freedom Fellows, Училището за външна служба към университета Джорджтаун, Вашингтон (1993 г.); и семинара за лидерство в Джорджтаун (1993 г.). Световният икономически форум в Давос я обяви за глобален лидер на утрешния ден.

Регистрирай се за безплатното събитие тук: https://www.agileconference.bg/september-2026-pre-event/

Една от най-влиятелните бизнес дами у нас Ирена Комитова разкрива тайните си за инвестирането в TED и в предприемачеството


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айляк

    15 1 Отговор
    Щом ще инвестирам в идеи, не благодаря. Ще си ги харча с кеф както си искам.

    08:34 23.09.2026

  • 2 Леле...

    28 0 Отговор
    Как са се навързали като свински черва?
    Половината банда в политиката, другата половина в бизнеса!

    08:35 23.09.2026

  • 3 12345

    16 0 Отговор
    Пирамида

    08:39 23.09.2026

  • 4 Хасковски каунь

    12 0 Отговор
    " я е сред създателите на EMBA програмата на AUBG, консултант на The Economist Group в България, лицензополучател и организатор на TEDxVitosha, издател на списание PREMIUM Lifestyle, член на Надзорния съвет на Оргахим България, основател и член на бордовете на няколко неправителствени организации като BIBA, BBLF, BBBA и Дамския форум. Г-жа Комитова е магистър по мениджмънт от Stanford Sloan (2001 г.) и възпитаник на програмата Pew Economic Freedom Fellows, Училището за външна служба към университета Джорджтаун, Вашингтон (1993 г.); и семинара за лидерство в Джорджтаун (1993 г.). "
    Очаквах нещо материално. А тя по бордовете

    Коментиран от #11

    08:40 23.09.2026

  • 5 Кроки

    16 0 Отговор
    Прилича на жалко парвеню и софраджийка.

    08:42 23.09.2026

  • 6 Тръмп

    18 0 Отговор
    А може би е по-добре да кажеш, че си снаха на Тенчо Папазов?

    Коментиран от #9

    08:44 23.09.2026

  • 7 перачката в левия ъгъл

    14 1 Отговор
    за кого переш бабо ?

    08:52 23.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е та на кой да е снаха, че да е тук?

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп":

    Наследниците и съответно ще са бъдещи кметчета - петлета.
    Противник съм на насилието, но решението на такива тежки обществени казуси е само едно - историята не познава безкръвни промени.

    09:16 23.09.2026

  • 10 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Лельо,ще ги инвестираме в ТКЗСто

    09:31 23.09.2026

  • 11 Цак цак

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    Подписа и е под всички документи на НПО организации перящи Сороски пари хранещи крадливите ни политици. За това е там, нали се сещаш…

    09:39 23.09.2026