Инвеститор поиска промени в най-големия продавач на билети в Европа

Американският активистки инвеститор Ananym Capital придоби дял в германската CTS Eventim и настоява най-голямата компания за продажба на билети в Европа да предприеме промени, които според фонда могат значително да увеличат стойността ѝ за акционерите.

CTS Eventim продава билети за концерти на световни изпълнители като Тейлър Суифт, Ед Шийрън и Iron Maiden и организира големи фестивали, включително Rock am Ring и Rock im Park. Пазарната капитализация на германската група е близо 6 млрд. EUR.

Ananym смята компанията за значително подценена. Акциите на CTS Eventim са загубили близо половината от стойността си спрямо рекордния връх през май миналата година. Сред причините са по-слабите финансови резултати, разочароващите прогнози за 2026 г. и поредната смяна на финансовия директор – третото напускане на този пост от 2020 г. насам.

Според съоснователя на Ananym Чарли Пенър по-голямата прозрачност на бизнес модела, стабилизирането на ръководния екип и програма за обратно изкупуване на акции могат да отключат потенциал за повишение на стойността с между 50% и 100%.

Особено важна според инвеститора е разликата в оценката спрямо американския конкурент Live Nation. Данни на LSEG показват, че CTS Eventim се търгува с 44% отстъпка спрямо Live Nation, измерена чрез съотношението между основната печалба и стойността на предприятието.

Ananym вижда CTS Eventim и като бизнес, сравнително устойчив на заплахите от изкуствения интелект. Фондът обаче смята, че самата компания може да използва AI за подобряване на обслужването на клиентите. Пенър подчерта и необходимостта от повече пряк човешки контакт с потребителите.

CTS Eventim ще проведе първия в историята си Ден на капиталовите пазари през ноември, което според Ananym дава възможност ръководството да представи по-ясно бизнеса пред международните инвеститори. Събитието идва в момент, когато фондове за дялово инвестиране проявяват засилен интерес към активи в развлекателната индустрия.

През миналата година приходите на CTS Eventim достигнаха 3,08 млрд. EUR, а оперативният марж беше 15,5%. За 2026 г. компанията очаква продажбите и оперативната печалба да останат стабилни или да отчетат леко увеличение.

Най-неотложната стъпка според Ananym е по-мащабно обратно изкупуване на собствени акции. Подобно решение би изпратило към пазара сигнал, че ръководството има доверие в перспективите на компанията.

Инвестицията в CTS Eventim е вторият значим ход на Ananym в Германия за по-малко от година. Фондът вече придоби дял в Siemens Energy и подкрепи отделянето на подразделението за вятърни турбини Siemens Gamesa като начин за повишаване на стойността за акционерите.