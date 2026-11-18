Българската финтех компания Payhawk привлече 280 млн. долара в нов инвестиционен кръг, който оценява бизнеса на 2 млрд. долара. Финансирането е водено от Goldman Sachs Alternatives, а в него участват и съществуващи инвеститори като QED, Greenoaks и Lightspeed.

С новата сделка общият размер на привлечения от компанията капитал достига 515 млн. долара. Това е една от най-значимите инвестиции в компания с български произход и потвърждава засиления интерес към европейските финтех бизнеси, които комбинират финансови услуги и изкуствен интелект.

Payhawk е основана в София през 2018 г. и разработва платформа за управление на корпоративни разходи, включително фирмени карти, фактури, плащания към доставчици, командировъчни и автоматизация на финансови процеси.

През 2022 г. компанията достигна оценка от 1 млрд. долара и стана първият български „еднорог“. През 2026 г. тя премина и границата от 100 млн. долара годишни повтарящи се приходи, което я превърна в първия български технологичен „кентавър“ – термин, използван за частни софтуерни компании с над 100 млн. долара годишни регулярни приходи.

Новото финансиране ще бъде използвано за ускоряване на международната експанзия на Payhawk, включително на пазари като Бразилия, Сингапур и Австралия. Компанията планира да продължи и инвестициите си в изкуствен интелект, който вече е ключова част от нейната продуктова стратегия.

По данни на Payhawk 77% от клиентите вече използват AI агенти за автоматизиране на финансови операции – от събиране на фактури и управление на пътувания до контрол върху корпоративните разходи. Целта е все повече рутинни административни задачи да бъдат поемани от софтуера, а финансовите екипи да се фокусират върху политики, контрол и стратегически решения.

Главният изпълнителен директор Христо Борисов посочва, че приходите на компанията са нараснали с около 75% на годишна база, докато оперативните разходи са се увеличили с приблизително 10%. В същото време Payhawk е намалила персонала си с около 10%, след като е насочила повече ресурси към автоматизация и AI.

Оценката от 2 млрд. долара е приблизително двойно по-висока спрямо тази от 2022 г. и показва, че инвеститорите продължават да виждат потенциал за растеж в бизнеса, въпреки по-предпазливата среда за финансиране на технологични компании през последните години.

Сделката поставя Payhawk сред най-ценните технологични компании с български произход и я доближава до групата на европейските финтех бизнеси, които се подготвят за следващ етап на глобална експанзия.