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Walmart разширява мрежата си от магазини в Китай

Walmart разширява мрежата си от магазини в Китай

23 Октомври, 2026 15:21 362 0

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  • китайски пазар-
  • онлайн търговия-
  • търговски вериги

Компанията ще открие нови обекти на Walmart и Sam's Club в пет китайски града, докато онлайн продажбите вече носят повече от половината приходи на бизнеса ѝ в страната

Walmart разширява мрежата си от магазини в Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Стефанова Антония Стефанова

Walmart ще разшири присъствието си в Китай с нови магазини на Walmart и Sam's Club в пет града. Американската компания ще развива едновременно физическата си мрежа, онлайн продажбите, мобилните приложения и услугите за доставки.

Президентът и главен изпълнителен директор на Walmart China Джу Сяодзин съобщи, че онлайн продажбите са формирали повече от половината приходи на компанията в Китай през 2025 г. По думите му Walmart се е превърнал от традиционен оператор на физически магазини в търговец, който съчетава различни канали.

„Walmart ще продължи да инвестира в Китай чрез разширяване на омниканалния си отпечатък, укрепване на локализираното развитие на стоки с доставчици и задълбочаване на присъствието си в местните общности“, заяви Джу Сяодзин.

Компанията е подписала споразумения за сътрудничество с местните власти в Йентай, района Чанпин на Пекин, Шънян, Ухан и Нантун. Проектите предвиждат нови обекти на Walmart и Sam's Club, като конкретното разпределение зависи от града и местния пазар.

По-малко хипермаркети, но по-високи продажби

Walmart навлезе в Китай през 1996 г. и първоначално се разрастваше основно чрез хипермаркети. От 2016 г. обаче компанията започна да затваря слабо представящи се обекти и насочи повече инвестиции към Sam's Club. Веригата работи на членски принцип и се превърна в основен двигател на растежа на Walmart в страната.

По данни на Китайската асоциация за търговски вериги и франчайзинг Walmart и Sam's Club са управлявали общо 342 магазина през 2025 г. Това е с около 100 обекта по-малко спрямо пиковото равнище от 2019 г. Въпреки свиването на мрежата продажбите на Walmart China са надхвърлили 190 милиарда юана, а приносът на Sam's Club е бил над 100 милиарда юана.

Конкуренцията в сегмента на складовите клубове се засилва. Costco управлява седем магазина в Китай и планира да увеличи броя им до 16 до фискалната 2030 г. Продажбите на Costco в страната са надхвърлили 10 милиарда юана през 2025 г., като средните годишни приходи на магазин са били над 1,4 милиарда юана.

Предизвикателства пред Sam's Club

Разширяването на членската база на Sam's Club е съпроводено и с оперативни проблеми. Потребителските оплаквания за качеството на продуктите са се увеличили, а през юни китайският пазарен регулатор е потърсил обяснения от веригата заради проблеми с безопасността на храните. Малко след това главният търговски директор на Sam's Club China Джан Цин е подал оставка.

Промените в стратегията на Walmart се случват на фона на свиващи се продажби в традиционните хранителни канали. Продажбите в хипермаркети, супермаркети и магазини са спаднали с 2,5 процента за полугодието, докато кварталните супермаркети са отчели ръст от 3,6 процента. Данните показват, че китайските потребители все по-често търсят комбинация от цена, удобство и дигитални услуги.


Китай
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