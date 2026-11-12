Овощарите: Малките обекти заслужават повече внимание

Повече внимание към малките търговски обекти и по-активно участие на производителите в разговорите за цените поиска Живка Гроздева, производител и член на Управителния съвет на Асоциацията на овощарите в България.

Тя участва в третото издание на форума за модерна търговия MORE THAN TRADE, организиран от Сдружението за модерна търговия в София. Тазгодишното издание е под надслов „Всички говорят. Митове срещу реалност“.

Според Гроздева дискусията би била по-експертна, ако в нея по-често участват производители, които работят успешно с големите търговски вериги. „Производителите, които работят успешно с веригите от десетилетия, остават нечути“, каза тя.

Малките обекти реализират поне половината от продукцията

Гроздева заяви, че не е ставала свидетел на трицифрени надценки при големите търговци. По думите ѝ средната надценка там е между 10 и 15 процента.

По-съществен проблем за производителите са малките търговски обекти, посочи тя. През летните месеци в тях се реализират минимум 50 процента от произведените в България плодове и зеленчуци, а надценките често са много високи.

По думите на Гроздева търговските вериги са по-надеждният канал за потребители, които търсят храна с по-малко пестициди и торове. Тя заяви, че изискванията им за остатъчни количества от пестициди са по-високи от тези на Българската агенция по безопасност на храните.

„Българската стока намира голям пазар в лицето на големите търговци“, каза Гроздева.

Напояването и работната ръка оскъпяват производството

Според Гроздева устойчиво и предвидимо производство на плодове и зеленчуци не е възможно без дългосрочно напояване. Тя посочи, че „Напоителни системи“ покриват около една шеста-седма от площите в страната.

Липсата на предвидимост в производството затруднява търговските отношения. Друг сериозен проблем е недостигът на работна ръка, който води до по-високи разходи за възнаграждения и осигуровки.

„Всичко това води до много скъпо производство, бих казала, неконкурентоспособно“, заяви Живка Гроздева.

Като отделен проблем тя посочи административната тежест. По думите ѝ всяка година има заявки за нейното намаляване, но на практика тя се увеличава.

Гроздева определи субсидиите като важен фактор за сектора. Според нея те ще продължат да са необходими, ако България иска да запази собствено производство на плодове и зеленчуци.

Източници: bta.bg