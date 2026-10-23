Как Франция се бори с продажбата на крадени при протестите стоки

Френските власти договориха с шест големи онлайн платформи по-строг контрол върху продажбата на стоки, които може да са откраднати по време на протестите на 17 октомври. Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta и TikTok ще премахват подозрителни обяви, ще предават данни на разследващите органи и ще отчитат предприетите мерки.

Решението беше взето след среща на 19 октомври между представители на платформите, министъра на търговията Серж Папен и министъра, отговарящ за цифровите въпроси, Ан Ле Енанф. В разговорите са участвали и представители на френските министерства на вътрешните работи и правосъдието.

„Откраднати стоки от този уикенд се предлагат в някои платформи. Очакваме въпросните обяви да бъдат премахнати незабавно“, заяви Ан Ле Енанф.

След разграбването на магазини в Париж, Лион, Марсилия и други градове онлайн са се появили обяви за дрехи, обувки, чанти, козметика, електроника и колекционерски карти Pokémon. В част от публикациите са били посочени необичайно ниски цени, а на някои продукти са останали противокражбени етикети. Френски медии съобщиха и за предложения, в които директно се споменава датата на протестите.

Ще се следят цени, снимки и поведението на продавачите

Платформите са поели ангажимент да засилят автоматизираните филтри и човешката модерация. Ще се проверяват обяви с цени, които са значително под пазарните, продажба на големи количества нови стоки, видими защитни етикети или описания, намекващи за произход от грабежи.

Контролът ще обхване и заявките за покупка. Компаниите ще информират потребителите за рисковете при придобиване на вещи с престъпен произход, а на властите ще предоставят данни за продавачи и транзакции, когато това е необходимо за разследване. Първият количествен отчет за премахнатите обяви и подадените сигнали се очаква в рамките на 48 часа.

Vinted заяви, че прилага политика на нулева толерантност и вече е засилила проверките на подозрителни предложения. От eBay посочиха, че използват технологични инструменти за предварително откриване на обяви за крадени стоки, но не потвърдиха увеличение на подобни публикации.

Щетите от безредиците се изчисляват в стотици милиони

Според френските власти при протестите и последвалите безредици са били повредени или разграбени най-малко 3000 търговски обекта. Сред засегнатите са магазини на Louis Vuitton, Céline, Hermès и The North Face, аптеки, магазини за електроника и обекти за видеоигри.

Френското обединение на търговско-промишлените палати допуска, че загубите за търговците може да достигнат стотици милиони евро. Анализаторите от Morningstar DBRS оценяват застрахователните щети на до 1,2 млрд. евро.

На 24 октомври във Франция се очаква нова протестна вълна. Вътрешният министър Лоран Нуньес съобщи, че за охраната ще бъдат ангажирани 70 000 полицаи, включително специални подразделения.