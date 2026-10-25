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Тиквичките поскъпнаха с 18% на борсите у нас

Тиквичките поскъпнаха с 18% на борсите у нас

25 Октомври, 2026 07:07 562 8

  • цени на храните-
  • дксбт-
  • зеленчуци-
  • тържища-
  • поскъпване

Доматите и яйцата също са по-скъпи, докато захарта, олиото и кашкавалът поевтиняват

Тиквичките поскъпнаха с 18% на борсите у нас - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повечето зеленчуци са поскъпнали на борсите у нас през седмицата, а индексът на тържищните цени се е повишил с 0,21% до 2,360 пункта. Седмица по-рано показателят е бил 2,355 пункта, сочи анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Най-сериозно е увеличението при тиквичките – с 18,36%, до 1,07 евро за килограм. Доматите са поскъпнали с 10,24% и се търгуват по 0,59 евро за килограм, а червеният пипер е с 7,26% по-скъп – до 1,33 евро за килограм.

Повишение има още при краставиците – с 4,59% до 1,55 евро за килограм, картофите – с 2,65% до 0,62 евро, зелето – с 2,11% до 0,58 евро, и морковите – с 1,91% до 0,64 евро за килограм.

Изключение при зеленчуците са зеленият пипер и зелената салата. Цената на зеления пипер е спаднала с 1,79% до 1,55 евро за килограм, а салатата поевтинява с 3,09% до 0,69 евро за брой.

Разнопосочно движение при плодовете

При плодовете ябълките поскъпват с 1,60% до 1,14 евро за килограм, а гроздето – с 0,63% до 1,27 евро. Поевтиняване е отчетено при бананите, чиято цена намалява с 5,66% до 1,40 евро за килограм, и при лимоните – с 0,78% до 1,53 евро.

Кашкавалът и олиото поевтиняват

Сред основните хранителни продукти кравето сирене поевтинява с 1,19% до 5,97 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 2,75% до 9,18 евро. Кравето масло пада с 3,06% до 1,33 евро за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко с масленост 3% и над 3% поскъпва с 1,35% до 0,75 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко поевтинява с 0,50% до 1,20 евро за литър, а замразеното пилешко месо – с 0,06% до 3,54 евро за килограм.

Яйцата размер М поскъпват с 3,09% до 0,20 евро за брой. При базовите стоки оризът и лещата са по-скъпи съответно с 0,61% и 1,42%, до 1,65 и 2,00 евро за килограм.

Захарта поевтинява с 3,43% до 0,90 евро за килограм. Спад има още при зрелия фасул – с 4,58% до 2,00 евро, брашното тип 500 – с 2,82% до 0,62 евро, и олиото – с 2,05% до 1,72 евро за литър.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 евромаймуняк

    4 3 Отговор
    Важното е ,че имаме банани.

    07:12 25.10.2026

  • 2 Лошо.

    2 3 Отговор
    Копейките намаляха а тиквичките поскъпват.
    Какво ще си пъхат русофилите отзад сега?

    Коментиран от #3, #8

    07:13 25.10.2026

  • 3 Първи номер ти е отговорил

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лошо.":

    Вместо тиквички-банани.

    Коментиран от #6

    07:14 25.10.2026

  • 4 БеГемот

    3 0 Отговор
    Язък....а аз всеки ден рупам сурови тиквички за закуска....

    07:17 25.10.2026

  • 5 Селянин

    4 0 Отговор
    Точно сега е сезонът на тиквичките. Огромен урожай. Цъфтат и връзват.

    07:19 25.10.2026

  • 6 Русофил

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Първи номер ти е отговорил":

    Бананите са прекалено джендърски и тънки. Не задоволяват.

    07:20 25.10.2026

  • 7 Тиквички

    5 0 Отговор
    напролет ! Сега се търкалят тикви.....

    07:26 25.10.2026

  • 8 „Много”

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лошо.":

    Как ко. . Бюлетина от машина☝

    07:43 25.10.2026