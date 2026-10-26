Павилион в УНСС отчел 1,50 евро, но държал над 630 евро

Павилион на територията на Университета за национално и световно стопанство в София е отчел оборот от едва 1,50 EUR, докато в касата са открити над 630 EUR. Разминаването е установено при проверка на Главна дирекция „Фискален контрол“ към Националната агенция за приходите.

Контролните действия са започнали с покупка по метода „таен клиент“. След плащането не е издаден фискален бон. При последвалото скрито наблюдение инспекторите са установили още четири случая, при които клиентите не са получили касови бележки.

Тефтери показали реалните обороти

След като се легитимирали, служителите на НАП изискали отчетите от програмния продукт на обекта, проверили наличността в касата и сравнили сумите с данните от фискалното устройство.

В павилиона били открити два тефтера, в които подробно са записвани реалните обороти. Данните от тях съвпадали с отчетите в счетоводната програма, но съществено се разминавали със сумите, маркирани на касовия апарат, съобщи НАП.

Така при отчетени на касовото устройство 1,50 EUR проверяващите установили наличност от над 630 EUR в касата. От приходната агенция не посочват в публичната информация точния размер на оборота, записан в тефтерите.

Възможно е обектът да бъде запечатан

За установените нарушения може да бъде наложена административната мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни. Към публикуването на информацията не е съобщено дали мярката вече е приложена, нито дали на търговеца са наложени допълнителни санкции.

Източници: plovdiv24.bg, eurocom.bg