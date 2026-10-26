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Павилион в УНСС отчел 1,50 евро, но държал над 630 евро

Павилион в УНСС отчел 1,50 евро, но държал над 630 евро

26 Октомври, 2026 22:43 821 8

  • нап-
  • унсс-
  • касова бележка-
  • фискален контрол-
  • скрити обороти

НАП е установила пет случая на неиздадени касови бележки и два тефтера с реалните обороти на обекта

Павилион в УНСС отчел 1,50 евро, но държал над 630 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Павилион на територията на Университета за национално и световно стопанство в София е отчел оборот от едва 1,50 EUR, докато в касата са открити над 630 EUR. Разминаването е установено при проверка на Главна дирекция „Фискален контрол“ към Националната агенция за приходите.

Контролните действия са започнали с покупка по метода „таен клиент“. След плащането не е издаден фискален бон. При последвалото скрито наблюдение инспекторите са установили още четири случая, при които клиентите не са получили касови бележки.

Тефтери показали реалните обороти

След като се легитимирали, служителите на НАП изискали отчетите от програмния продукт на обекта, проверили наличността в касата и сравнили сумите с данните от фискалното устройство.

В павилиона били открити два тефтера, в които подробно са записвани реалните обороти. Данните от тях съвпадали с отчетите в счетоводната програма, но съществено се разминавали със сумите, маркирани на касовия апарат, съобщи НАП.

Така при отчетени на касовото устройство 1,50 EUR проверяващите установили наличност от над 630 EUR в касата. От приходната агенция не посочват в публичната информация точния размер на оборота, записан в тефтерите.

Възможно е обектът да бъде запечатан

За установените нарушения може да бъде наложена административната мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни. Към публикуването на информацията не е съобщено дали мярката вече е приложена, нито дали на търговеца са наложени допълнителни санкции.

Източници: plovdiv24.bg, eurocom.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обществен поръчкар

    4 0 Отговор
    отчел 1,50 евро общ поръчка, но задържал над 630 евро в чекмедже

    там да търсят бирниците където са големите кюфтета и лесните пари
    а не да дебнат пишмаан дюкянджии

    Коментиран от #7

    22:50 26.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ТОВА Е ЧАСТ ОТ
    ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА МЛАДИТЕ ИКОНОМИСТИ
    .. КУРС ЗА ХИЕНИ " БЪРЗИ, СМЕЛИ , СРЪЧНИ":)

    22:54 26.10.2026

  • 3 софи

    3 0 Отговор
    в ст.град навсякъде е така

    22:54 26.10.2026

  • 4 Дилян пеевски

    3 0 Отговор
    За една година стана милионер и нап нищо не казаха, ноооо… този нагъл паволион ще бъде разпънат на кръст! Изроди, не държава!

    Коментиран от #5

    23:21 26.10.2026

  • 5 Дилян

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дилян пеевски":

    Поправи се бе ,Милиардер станах

    23:26 26.10.2026

  • 6 Пак ного е отчел

    2 0 Отговор
    На тая прокълната държава не требва да се дава нищо що после ше се пише 100 милиона за километър асфалт

    23:26 26.10.2026

  • 7 СИИИЧКИ ТРЯА ДА СА ОТЧИТАТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "обществен поръчкар":

    НА ,,ЗВЯАРА,,... НАЙ ВЕЧЕ ДРЕБНИТЕ.....

    23:31 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.