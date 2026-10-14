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НАП запечата ресторант в София след 11 нарушения

НАП запечата ресторант в София след 11 нарушения

14 Октомври, 2026 05:19, обновена 14 Октомври, 2026 05:21 923 4

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  • фискални нарушения

При контролна покупка не е издаден фискален бон, а клиентът е получил имитация от нефискален принтер. На място е повикана полиция заради отказ на персонала да съдейства

НАП запечата ресторант в София след 11 нарушения - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

НАП запечата за една нощ столичен ресторант, в който инспектори установиха 11 нарушения. Проверката е извършена от Главна дирекция „Фискален контрол“ и е започнала с контролна покупка от таен клиент. След като платил сметката, той не получил фискален бон. При поискване на касова бележка му била предоставена имитация, отпечатана от нефискален принтер, съобщиха от НАП.

След като инспекторите се легитимирали, започнали инвентаризация и проверка на фискалните устройства, наличностите в касата и трудовите договори на работещите. Заради отказ на персонала да съдейства на проверяващите на място били повикани полицаи от Първо районно управление на МВР.

Неотчетени продажби и разминаване в касата

Сред установените нарушения е разлика между наличните пари в касата и сумата, маркирана на фискалното устройство. В обекта са открити и нефискални бонове, като сумите по тях, както и стойността на контролната покупка, не са били отразени на касовия апарат.

Проверяващите са установили още, че в ресторанта липсва кочан с касови бележки, какъвто се изисква по Наредба Н-18. При проверката на трудовите договори е станало ясно, че само един от работещите има договор с дружеството, собственик на заведението. Останалите са били наети от друга фирма.

Съмнения за дистанционен достъп до софтуера

Ресторантът е запечатан за една нощ заради съмнения за манипулиране на програмния продукт и дистанционен достъп до компютъра в заведението. Мярката е предприета, за да бъде обезпечена информацията от софтуера за управление на продажбите и да се осигури безпрепятственото извършване на инвентаризацията и последващите контролни действия.

Източници: bntnews.bg


София / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Софиянеца

    4 1 Отговор
    го изяде

    05:57 14.10.2026

  • 3 Муха в супата

    1 1 Отговор
    Хлебарките и плъховете също са отказали съдействие.

    06:22 14.10.2026

  • 4 таен клиент

    2 0 Отговор
    Алчна работа - убииствени цени , малки порции , ниско качество , няма касови бележки , НО пък искат 9% ДДС

    06:36 14.10.2026