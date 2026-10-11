Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
НАП може да запорира сметка и за дълг под 100 евро

НАП може да запорира сметка и за дълг под 100 евро

11 Октомври, 2026 10:46 1 199 17

  • нап-
  • банков запор-
  • публични задължения-
  • погасяване по давност-
  • банкова сметка

Юрист обясни какви са сроковете при възражение за давност и как се защитават заплата и пенсия при запор

НАП може да запорира сметка и за дълг под 100 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

НАП може да наложи запор върху банкова сметка и при сравнително малко публично задължение. Това е обяснил юристът Християн Митев в ефира на БНР по повод запитване на мъж от Варна, който има неплатен данък за 2023 г. и не притежава имущество на свое име.

По думите на Митев приходната агенция има правомощия да предприеме принудително събиране и при дълг под 200 лева, или приблизително под 100 евро. За налагането на запора не е необходимо предварително съдебно решение, тъй като правомощието е уредено в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Информацията е публикувана от Plovdiv24.bg.

Произходът на парите има значение

Запорът не означава автоматично, че всяка сума по сметката може да бъде събрана. Законодателството предвижда защита за определени доходи, сред които трудови възнаграждения и пенсии, като се прилага несеквестируем минимум.

Ключовият въпрос е какъв е произходът на постъпленията. Ако по сметката се превеждат заплата или пенсия, за тях важат специални правила. При други преводи защитата може да не се приложи и средства под минималната работна заплата също могат да бъдат засегнати от принудително изпълнение.

Жена чака близо четири години за отговор

В предаването е разгледан и казусът на пловдивчанката Димитрина Добрева. На 25 ноември 2022 г. тя е подала до публичен изпълнител в НАП – Пловдив възражение за погасяване по давност на нейни задължения. Близо четири години по-късно тя все още не знае дали искането е уважено или отхвърлено.

Според Християн Митев публичният изпълнител трябва да се произнесе по подобно възражение в 14-дневен срок. При липса на отговор може да се приеме, че е налице мълчалив отказ, който подлежи на обжалване в седемдневен срок.

Юристът е посочил, че в конкретния случай тези срокове отдавна са изтекли. Ако производството пред НАП още не е приключило, Добрева следва да подаде ново възражение. След изтичането на близо четири години трябва да се прецени и дали са налице основания за прекратяване на производството.

Двата случая показват различни последици при отношенията с приходната агенция: малко по размер задължение може да доведе до запор, докато възражението за давност изисква проследяване на сроковете и на действията по конкретното производство.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    33 2 Отговор
    За офшорни милиони няма закони,за кокошка няма прошка!

    Коментиран от #6

    10:48 11.10.2026

  • 2 Бирник ли е

    25 2 Отговор
    на въжето.

    10:49 11.10.2026

  • 3 така е

    20 1 Отговор
    Запорира ли ви сметката НАП, автоматично ви забраняват излаза от България.

    10:51 11.10.2026

  • 4 Налудник

    22 2 Отговор
    Съдебната система на Територията е тотално сбъркана.

    10:55 11.10.2026

  • 5 Павел Пенев

    17 1 Отговор
    НАП може да наложи запор на сметка под 100 евро, но задължението трябва да е ликвидно и изискуемо. В противен случай сме изправени пред произвол.

    10:56 11.10.2026

  • 6 Олигарха

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Гумен е гладен и жаден

    Коментиран от #7

    10:58 11.10.2026

  • 7 ще стане още по-гладен

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "Олигарха":

    в момента в който банките започнат да отказват заеми на Държавата.
    Но... вие си го избрахте. Сега ще си го отгладувате.

    10:59 11.10.2026

  • 8 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ

    11 1 Отговор
    240 послушника не махат плоския данък с прогресивен , да не ги пляска някой по ръчичките алчни ако променят нещо . Така с огромни заплати се избягва данък дивидент.

    11:05 11.10.2026

  • 9 Цвете

    17 0 Отговор
    ТАЗИ ЛИ Е ВИНОВНАТА ,КОЯТО Е ПОДАЛА ЗАПИТВАНЕ ПРЕДИ 4 ГОДИНИ ,ИЛИ ТЕЗИ ,КОИТО ВЗИМАТ ЗАПЛАТИ И НЕ ОТГОВАРЯТ В 14 ДНЕВНИЯТ СРОК ??????? КОЙ ЩЕ ОТГОВОРИ? СЪДА ИЛИ ПРОКУРАТУРАТА? 🙉❤️🙈🤦‍♂️🙊🤔🇧🇬

    11:06 11.10.2026

  • 10 Интересно

    12 0 Отговор
    Щом е така, защо има хиляди шофьори с неплатени глоби, влачени с години?
    Защо има стотици хиляди галеници на властта, с неплатени данъци и такси към ВиК и енергото?

    11:10 11.10.2026

  • 11 ъхъ

    7 0 Отговор
    Андрешко, Андрешкоооо.... 😪
    А на мyтpите нa 🎃 и 🐷 никой нищо не им търси!?

    11:14 11.10.2026

  • 12 само питам

    6 0 Отговор
    всичко е възможно в маика българия всичко може да стане и на мен в гаража където не по ползвам за 2 години от ключа са навъртени 2 киловата и евн си изключиха тока пълна дивотия това държава ли е без да ме уведомят

    Коментиран от #13

    11:21 11.10.2026

  • 13 Интересно

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "само питам":

    Два киловата са половин левче. Как не са те пратили на гилотина?

    11:32 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А в Съда не важи кражба под МРЗ

    5 0 Отговор
    Направете го 0,01 евроцента.

    11:39 11.10.2026

  • 16 Васил

    5 0 Отговор
    Тези дето дължат милиони не ги закачат а на тези дето дължат и 5 евро им плащат по пет бирника машала Радев защитника на богатите.

    11:53 11.10.2026

  • 17 Без сметка

    4 0 Отговор
    НАП може да запорира сметка и за дълг под 100 евро. Как беше?
    За кокошка няма прошка!
    100 евро? Гнусьничько!

    11:54 11.10.2026