НАП може да запорира сметка и за дълг под 100 евро

НАП може да наложи запор върху банкова сметка и при сравнително малко публично задължение. Това е обяснил юристът Християн Митев в ефира на БНР по повод запитване на мъж от Варна, който има неплатен данък за 2023 г. и не притежава имущество на свое име.
По думите на Митев приходната агенция има правомощия да предприеме принудително събиране и при дълг под 200 лева, или приблизително под 100 евро. За налагането на запора не е необходимо предварително съдебно решение, тъй като правомощието е уредено в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Информацията е публикувана от Plovdiv24.bg.
Произходът на парите има значение
Запорът не означава автоматично, че всяка сума по сметката може да бъде събрана. Законодателството предвижда защита за определени доходи, сред които трудови възнаграждения и пенсии, като се прилага несеквестируем минимум.
Ключовият въпрос е какъв е произходът на постъпленията. Ако по сметката се превеждат заплата или пенсия, за тях важат специални правила. При други преводи защитата може да не се приложи и средства под минималната работна заплата също могат да бъдат засегнати от принудително изпълнение.
Жена чака близо четири години за отговор
В предаването е разгледан и казусът на пловдивчанката Димитрина Добрева. На 25 ноември 2022 г. тя е подала до публичен изпълнител в НАП – Пловдив възражение за погасяване по давност на нейни задължения. Близо четири години по-късно тя все още не знае дали искането е уважено или отхвърлено.
Според Християн Митев публичният изпълнител трябва да се произнесе по подобно възражение в 14-дневен срок. При липса на отговор може да се приеме, че е налице мълчалив отказ, който подлежи на обжалване в седемдневен срок.
Юристът е посочил, че в конкретния случай тези срокове отдавна са изтекли. Ако производството пред НАП още не е приключило, Добрева следва да подаде ново възражение. След изтичането на близо четири години трябва да се прецени и дали са налице основания за прекратяване на производството.
Двата случая показват различни последици при отношенията с приходната агенция: малко по размер задължение може да доведе до запор, докато възражението за давност изисква проследяване на сроковете и на действията по конкретното производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6
10:48 11.10.2026
2 Бирник ли е
10:49 11.10.2026
3 така е
10:51 11.10.2026
4 Налудник
10:55 11.10.2026
5 Павел Пенев
10:56 11.10.2026
6 Олигарха
До коментар #1 от "Гост":Гумен е гладен и жаден
Коментиран от #7
10:58 11.10.2026
7 ще стане още по-гладен
До коментар #6 от "Олигарха":в момента в който банките започнат да отказват заеми на Държавата.
Но... вие си го избрахте. Сега ще си го отгладувате.
10:59 11.10.2026
8 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ
11:05 11.10.2026
9 Цвете
11:06 11.10.2026
10 Интересно
Защо има стотици хиляди галеници на властта, с неплатени данъци и такси към ВиК и енергото?
11:10 11.10.2026
11 ъхъ
А на мyтpите нa 🎃 и 🐷 никой нищо не им търси!?
11:14 11.10.2026
12 само питам
Коментиран от #13
11:21 11.10.2026
13 Интересно
До коментар #12 от "само питам":Два киловата са половин левче. Как не са те пратили на гилотина?
11:32 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А в Съда не важи кражба под МРЗ
11:39 11.10.2026
16 Васил
11:53 11.10.2026
17 Без сметка
За кокошка няма прошка!
100 евро? Гнусьничько!
11:54 11.10.2026