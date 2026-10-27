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Гръцките домакинства похарчиха 6,4 млрд. евро над доходите си

Гръцките домакинства похарчиха 6,4 млрд. евро над доходите си

27 Октомври, 2026 12:46 588 2

  • гръцки домакинства-
  • спестявания-
  • разполагаем доход-
  • евростат-
  • икономика на гърция

Разходите са нараснали по-бързо от доходите през 2025 г., а равнището на спестяванията е спаднало до минус 3,9%

Гръцките домакинства похарчиха 6,4 млрд. евро над доходите си - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Гръцките домакинства са похарчили 6,4 млрд. евро повече от разполагаемия си доход през 2025 г. Разходите за крайно потребление са нараснали по-бързо от доходите, което е свило спестяванията и е задълбочило отрицателното им равнище. Данните са предварителни и са публикувани от Гръцката статистическа служба ELSTAT.

Разполагаемият доход на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, се е увеличил с 3,7% – от 159,4 млрд. евро през 2024 г. до 165,4 млрд. евро през 2025 г. За същия период разходите за крайно потребление са скочили с 5,2% – от 163,3 млрд. до 171,8 млрд. евро.

Така разликата между получените доходи и направените разходи се е разширила от 3,9 млрд. евро през 2024 г. до 6,4 млрд. евро през миналата година. При домакинствата като цяло това означава използване на натрупани средства или на други източници за покриване на потреблението.

Спестяванията са на отрицателна територия

Равнището на спестяванията, което измерва брутните спестявания като дял от брутния разполагаем доход, е спаднало до минус 3,9% през 2025 г. Година по-рано показателят е бил минус 2,4%.

„Отрицателното равнище на спестяванията показва, че домакинствата, взети като цяло, харчат повече от своя разполагаем доход.“

Този показател се отнася до домакинствата като съвкупност и не означава, че всяко семейство е харчило повече, отколкото е получило. Той показва общото съотношение между доходите, потреблението и спестяванията в сектора на домакинствата.

Гърция е сред страните с най-голям спад на доходите

Данните на Евростат за първото тримесечие на 2026 г. показват ново влошаване на показателите. Брутният разполагаем доход на гръцките домакинства е намалял с 2,5% спрямо предходното тримесечие. Това е вторият най-голям спад сред държавите от Европейския съюз.

По-силно понижение е отчетено само в Румъния – с 8,1%. Австрия е третата държава в ЕС със спад, като нейният показател е намалял с 1,8%. В същия период равнището на спестяванията е спаднало в девет държави членки, като най-големи понижения са отчетени в Румъния, Гърция и Австрия.

„В първото тримесечие на 2026 г. равнището на спестяванията на домакинствата остана стабилно в еврозоната и се повиши в Европейския съюз“, посочва Евростат. За Гърция обаче показателят се е понижил, докато потреблението е продължило да се увеличава.

Източници: ot.gr, tovima.com


Гърция
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  • 1 историк

    5 0 Отговор
    А българските домакинста загубиха над 100% от парите си ,за това ,че получихме евро и еврозоната , която скоро ще се разпадне !

    13:09 27.10.2026

  • 2 центавос

    2 0 Отговор
    ха ха довчера тръбяхте колко добре са гърците как прогресират и бурно се развива икономиката

    13:13 27.10.2026