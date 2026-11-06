Средната годишна заплата в България остава най-ниската в ЕС

Средната годишна заплата в България е достигнала 16 201 евро през 2025 г., но страната остава на последно място в Европейския съюз. Данните на Евростат са преизчислени към еквивалент на пълно работно време и показват номинален ръст от 5,3% спрямо 2024 г.

Година по-рано средната годишна заплата в България е била 15 387 евро. През 2023 г. тя е възлизала на 13 503 евро, а през 2022 г. - на 11 880 евро. Така за три години увеличението достига 4321 евро, или 36,4%.

Темпът на нарастване обаче се забавя. През 2023 г. заплатите са се увеличили с 13,7%, а през 2024 г. - с 14%. За 2025 г. ръстът е ограничен до 5,3%.

България е под 40% от средното за ЕС

Средната годишна заплата в Европейския съюз е достигнала 41 464 евро през 2025 г. спрямо 39 773 евро през 2024 г., което представлява увеличение от 4,3%. За периода от 2022 до 2025 г. средното равнище в съюза се е повишило с 16,2%, докато в България ръстът е 36,4%.

Въпреки по-бързото увеличение българската заплата достига 39,1% от средната за ЕС. През 2022 г. съотношението е било 33,3%, а през 2024 г. - 38,7%.

Най-високата средна годишна заплата през 2025 г. е отчетена в Люксембург - 85 609 евро. Следват Дания със 73 500 евро и Ирландия с 64 387 евро. В Белгия показателят е 61 984 евро, в Австрия - 60 727 евро, а в Германия - 56 360 евро.

Гърция и Унгария са непосредствено над България

След България в класацията са Гърция с 18 772 евро и Унгария с 20 138 евро. В Румъния средната годишна заплата е достигнала 20 818 евро, а в Словакия - 21 661 евро. В Хърватия показателят е 26 933 евро, докато в Словения достига 37 586 евро.

Методиката на Евростат включва данни от националните сметки и Наблюдението на работната сила. Възнагражденията на служителите на непълно работно време са преизчислени като еквивалент на пълна заетост.

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„Стойностите не са коригирани спрямо инфлацията, поради което отчетените увеличения са номинални и не показват пряко промяната в покупателната способност“, уточнява Евростат.