Средната годишна заплата в България остава най-ниската в ЕС

Средната годишна заплата в България е достигнала 16 201 евро през 2025 г., но страната остава на последно място в Европейския съюз. Данните на Евростат са преизчислени към еквивалент на пълно работно време и показват номинален ръст от 5,3% спрямо 2024 г.
Година по-рано средната годишна заплата в България е била 15 387 евро. През 2023 г. тя е възлизала на 13 503 евро, а през 2022 г. - на 11 880 евро. Така за три години увеличението достига 4321 евро, или 36,4%.
Темпът на нарастване обаче се забавя. През 2023 г. заплатите са се увеличили с 13,7%, а през 2024 г. - с 14%. За 2025 г. ръстът е ограничен до 5,3%.
България е под 40% от средното за ЕС
Средната годишна заплата в Европейския съюз е достигнала 41 464 евро през 2025 г. спрямо 39 773 евро през 2024 г., което представлява увеличение от 4,3%. За периода от 2022 до 2025 г. средното равнище в съюза се е повишило с 16,2%, докато в България ръстът е 36,4%.
Въпреки по-бързото увеличение българската заплата достига 39,1% от средната за ЕС. През 2022 г. съотношението е било 33,3%, а през 2024 г. - 38,7%.
Най-високата средна годишна заплата през 2025 г. е отчетена в Люксембург - 85 609 евро. Следват Дания със 73 500 евро и Ирландия с 64 387 евро. В Белгия показателят е 61 984 евро, в Австрия - 60 727 евро, а в Германия - 56 360 евро.
Гърция и Унгария са непосредствено над България
След България в класацията са Гърция с 18 772 евро и Унгария с 20 138 евро. В Румъния средната годишна заплата е достигнала 20 818 евро, а в Словакия - 21 661 евро. В Хърватия показателят е 26 933 евро, докато в Словения достига 37 586 евро.
Методиката на Евростат включва данни от националните сметки и Наблюдението на работната сила. Възнагражденията на служителите на непълно работно време са преизчислени като еквивалент на пълна заетост.„Стойностите не са коригирани спрямо инфлацията, поради което отчетените увеличения са номинални и не показват пряко промяната в покупателната способност“, уточнява Евростат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
14:07 06.11.2026
2 1488
какво друго очаквахте
14:07 06.11.2026
3 хехе
14:07 06.11.2026
4 Реалист
Коментиран от #14
14:08 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Робин Зон
Коментиран от #12
14:10 06.11.2026
7 НЯМА СТРАШНО!
14:13 06.11.2026
8 1488
само в русия е по евтино
14:15 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
Т.е.МЕДИАННАТА заплата❗
14:25 06.11.2026
11 Млад еврас
14:26 06.11.2026
12 Гост
До коментар #6 от "Робин Зон":ОГРОМНО количество хора тук не плащат и стотинка данъци. Не е сива, а черна икономика, която задминава бялата. От бялата пък се краде като за последно от т.нар. държавни служители и през т.нар. държавни поръчки. Мила постсъветска картинка, която я има май само в пътеводницата на нашта ДС/БКП мафия.
Коментиран от #19, #20
14:30 06.11.2026
13 Статистика
Но юнак Гюро изял 50 кюфтака, а будала Иван 2- средно изядените кюфтаци са по 26 !!!
14:39 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Милицай
14:50 06.11.2026
16 нннн
14:53 06.11.2026
17 Хахахаха
Коментиран от #18
15:05 06.11.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #17 от "Хахахаха":Ти по цял ден ли ходиш с лява обувка на десен крак 🤔❓😀😀😀
15:15 06.11.2026
19 Млад еврас
До коментар #12 от "Гост":Тва е милата евроатлантическа картинка ве, още шумкари ли сънуваш ве, вече 40г. сме евроатлантициве а тоя още партизаните го гонят.
15:17 06.11.2026
20 🦉🦉🦉🦉
До коментар #12 от "Гост":Колко да е ОГРОМНО🤔❓
Щото данъци могат да укриват робовладелците, но не и работниците❗
15:17 06.11.2026