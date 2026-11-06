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Средната годишна заплата в България остава най-ниската в ЕС

Средната годишна заплата в България остава най-ниската в ЕС

6 Ноември, 2026 14:03 805 20

  • средна заплата-
  • евростат-
  • доходи-
  • европейски съюз-
  • българия

Възнаграждението е нараснало с 5,3% през 2025 г., но достига едва 39,1% от средното за Европейския съюз

Средната годишна заплата в България остава най-ниската в ЕС - 1
Снимка: shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Средната годишна заплата в България е достигнала 16 201 евро през 2025 г., но страната остава на последно място в Европейския съюз. Данните на Евростат са преизчислени към еквивалент на пълно работно време и показват номинален ръст от 5,3% спрямо 2024 г.

Година по-рано средната годишна заплата в България е била 15 387 евро. През 2023 г. тя е възлизала на 13 503 евро, а през 2022 г. - на 11 880 евро. Така за три години увеличението достига 4321 евро, или 36,4%.

Темпът на нарастване обаче се забавя. През 2023 г. заплатите са се увеличили с 13,7%, а през 2024 г. - с 14%. За 2025 г. ръстът е ограничен до 5,3%.

България е под 40% от средното за ЕС

Средната годишна заплата в Европейския съюз е достигнала 41 464 евро през 2025 г. спрямо 39 773 евро през 2024 г., което представлява увеличение от 4,3%. За периода от 2022 до 2025 г. средното равнище в съюза се е повишило с 16,2%, докато в България ръстът е 36,4%.

Въпреки по-бързото увеличение българската заплата достига 39,1% от средната за ЕС. През 2022 г. съотношението е било 33,3%, а през 2024 г. - 38,7%.

Най-високата средна годишна заплата през 2025 г. е отчетена в Люксембург - 85 609 евро. Следват Дания със 73 500 евро и Ирландия с 64 387 евро. В Белгия показателят е 61 984 евро, в Австрия - 60 727 евро, а в Германия - 56 360 евро.

Гърция и Унгария са непосредствено над България

След България в класацията са Гърция с 18 772 евро и Унгария с 20 138 евро. В Румъния средната годишна заплата е достигнала 20 818 евро, а в Словакия - 21 661 евро. В Хърватия показателят е 26 933 евро, докато в Словения достига 37 586 евро.

Методиката на Евростат включва данни от националните сметки и Наблюдението на работната сила. Възнагражденията на служителите на непълно работно време са преизчислени като еквивалент на пълна заетост.

„Стойностите не са коригирани спрямо инфлацията, поради което отчетените увеличения са номинални и не показват пряко промяната в покупателната способност“, уточнява Евростат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор
    Това НЕ е СРЕДНА заплата, а УСРЕДНЕНА заплата ❗ Или СРЕДНО АРИТМЕТИЧНА❗

    14:07 06.11.2026

  • 2 1488

    13 5 Отговор
    измамници ни направиха демокрация, вкараха ни в ес, отан и ни пробутаха еврото

    какво друго очаквахте

    14:07 06.11.2026

  • 3 хехе

    13 0 Отговор
    Лошото е че цените не са най-ниски, а са по-високи от европейските.

    14:07 06.11.2026

  • 4 Реалист

    11 3 Отговор
    В България са МИЗЕРНИ доходите 😡

    Коментиран от #14

    14:08 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Робин Зон

    5 1 Отговор
    Тъй де ама статистиката на Министерството на туризма в Малдиви показва, че на 100 хиляди души население почивалите на Малдивите българи са почти колкото германци или точно 175 българи срещу 181 германци! Как става това??? Над 11 хиляди българи са били там за последната година. шокиращи данни. Някой следи ли тези хора плащат ли си данъците?!? Ма то да са само Малдивите, а то тва е една малка част от екзотичния свят.

    Коментиран от #12

    14:10 06.11.2026

  • 7 НЯМА СТРАШНО!

    4 2 Отговор
    Сега цялата власт е в прогресивна България, вкл и президентската…нещата ще се получат да края на мандата им…те знаят как. Явно е обаче, че пазят в толкова дълбока тайна начините на оправянето, че ще усетим че сме оправени, чак след като ни оправят!

    14:13 06.11.2026

  • 8 1488

    0 4 Отговор
    ама с най ниските цени в цял ес
    само в русия е по евтино

    14:15 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    СРЕДНА заплата е тази ПОД и НАД която има равен или почти равен брой заплати❗
    Т.е.МЕДИАННАТА заплата❗

    14:25 06.11.2026

  • 11 Млад еврас

    4 1 Отговор
    Как ве, тиквуня нали каза, че сме прескочили Унгария, Румъния а кава стана тя, де го тая тиквена чепка сега, да не е седнал на ква маса беше там да решава нещо с големите хахахаха май е под масата хахахаха.

    14:26 06.11.2026

  • 12 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Робин Зон":

    ОГРОМНО количество хора тук не плащат и стотинка данъци. Не е сива, а черна икономика, която задминава бялата. От бялата пък се краде като за последно от т.нар. държавни служители и през т.нар. държавни поръчки. Мила постсъветска картинка, която я има май само в пътеводницата на нашта ДС/БКП мафия.

    Коментиран от #19, #20

    14:30 06.11.2026

  • 13 Статистика

    4 0 Отговор
    Сигурно посочената сума е брутна,
    Но юнак Гюро изял 50 кюфтака, а будала Иван 2- средно изядените кюфтаци са по 26 !!!

    14:39 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Милицай

    1 1 Отговор
    Не е вярно, аз взимам над 3500

    14:50 06.11.2026

  • 16 нннн

    2 1 Отговор
    Не може да бъде. Вече сме в клуба на богатите и разбогатяхме неприлично.

    14:53 06.11.2026

  • 17 Хахахаха

    1 3 Отговор
    Ама България още ли е в ЕС? Радев нали ви направи руска губерния? Сравнявайте с раша, не с ЕС. Вие вече не сте в ЕС.

    Коментиран от #18

    15:05 06.11.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Ти по цял ден ли ходиш с лява обувка на десен крак 🤔❓😀😀😀

    15:15 06.11.2026

  • 19 Млад еврас

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Тва е милата евроатлантическа картинка ве, още шумкари ли сънуваш ве, вече 40г. сме евроатлантициве а тоя още партизаните го гонят.

    15:17 06.11.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Колко да е ОГРОМНО🤔❓
    Щото данъци могат да укриват робовладелците, но не и работниците❗

    15:17 06.11.2026