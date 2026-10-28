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Германия е увеличила рязко износа на протези за Русия
  Тема: Украйна

Германия е увеличила рязко износа на протези за Русия

28 Октомври, 2026 20:37 448 8

  • германия-
  • русия-
  • протези-
  • евростат-
  • войната в украйна

Ръстът спрямо 2021 година е 5,4 пъти при протезите за крайници

Германия е увеличила рязко износа на протези за Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германия е доставила на Русия протези за крайници и ендопротези на стойност 79 млн. евро през първото полугодие на 2026 г. Сумата е с почти 19 млн. евро, или около една трета, по-висока от отчетената за същия период на 2025 г. Данните са от статистиката за външната търговия на Евростат, анализирана от Forbes.

В общата стойност влизат 41,2 млн. евро за протези на ръце и крака, комплектуващи части и други изкуствени части на тялото. Още 37,8 млн. евро са за ендопротези – изкуствени стави, използвани при заместване на увредени части на тялото.

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Ръстът започва през 2024 г.

Спрямо първото полугодие на 2021 г. доставките на протези за крайници са нараснали 5,4 пъти. При ендопротезите увеличението е 6,1 пъти. Рязката промяна започва през 2024 г., след като през 2022 и 2023 г. годишните доставки са се задържали на около 25 млн. евро.

През 2024 г. стойността им достига 48 млн. евро, а през 2025 г. се увеличава с още 76% до 84,2 млн. евро. Така за няколко години Германия се превръща в основен външен доставчик на протези за руския пазар.

По-млади хора се нуждаят от протези

Увеличеното търсене е свързано и с промяната във възрастта на хората, които получават протези. Според държавната корпорация „Ростех“ делът на младите хора сред нуждаещите се е нараснал от около 8% преди 2022 г. до 20% сега. Анализаторите свързват тенденцията с големия брой тежко ранени руски военнослужещи във войната срещу Украйна.

По-сложните протези за хора, загубили ръце или крака, поставят допълнителни изисквания към производителите. Според публикуваните данни руската индустрия не успява да покрие потребностите нито като технология, нито като обем, което поддържа зависимостта от внос, включително от Германия.

Делът на протезите, доставени от Германия, расте на фона на санкциите срещу Русия, но медицинските изделия остават сред стоките, за които са предвидени хуманитарни изключения. Статистиката показва, че именно медицинското оборудване е сред направленията, в които търговските връзки между Германия и Русия продължават.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    1 4 Отговор
    Раюистите са примати оставил7 са се на един луд диктатор да ги управлява.

    20:42 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И кой

    2 1 Отговор
    Им разреши да търгуват с Русия? Мерц да се самосезира или да подава оставка!

    Коментиран от #5

    20:57 28.10.2026

  • 4 за теби

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "историк":

    черна найлонова горбичка

    20:58 28.10.2026

  • 5 я ся самозадавалявай

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И кой":

    с някой протеза

    21:01 28.10.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Както и да го напишете, финито, туй то! Аре!

    21:04 28.10.2026

  • 7 А дали освен протези

    0 0 Отговор
    не внасят от Германия бастуни и патерици?

    21:08 28.10.2026

  • 8 Гориил

    1 0 Отговор
    Русия сама произвежда високотехнологични протези и ги изнася в десетки страни. Освен това нуждата от протези не е пряко свързана с войната в Украйна. Хиляди хора в Русия, както във всяка друга страна, се нуждаят от протези след медицински операции, свързани с опорно-двигателни дефекти, диабет и други състояния.

    21:08 28.10.2026