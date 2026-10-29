Чужденците на пазара на труда у нас са се увеличили с 25%

Близо 26 000 граждани на държави извън Европейския съюз са получили достъп до българския пазар на труда през 2025 г. Това е увеличение с около 25% спрямо предходната година, показва анализ на Института за пазарна икономика. От допуснатите работници 18 658 са били сезонни. Към края на годината около 29 000 чуждестранни граждани са имали разрешения за пребиваване с цел заетост. Броят им е почти пет пъти по-висок в сравнение с 2020 г.

Значителна част от работниците от трети страни идват в България за кратки периоди, най-вече заради сезонните нужди на туризма и земеделието. Те са концентрирани и в строителството и производството. Дори при най-високата оценка делът им остава под 2% от около 2,9 милиона заети в страната. Според анализа на ИПИ данните не показват връзка между дела на сезонните работници от трети страни и промените в заетостта на местното население.

Не се потвърждава и тезата, че наемането на чужденци води до натиск върху възнагражденията. Между 2020 и 2025 г. брутните заплати в хотелиерството и ресторантьорството са нараснали с близо 110%, докато средният ръст за страната е 87%. Въпреки това секторът продължава да предлага най-ниските възнаграждения.

„Привличането на работници от трети страни, съчетано с мерки за активиране и квалифициране на местната работна сила, може да допринесе за икономическия растеж“, посочва Институтът за пазарна икономика.

Недостигът на кадри остава сериозен проблем за българската икономика. През 2025 г. работодателите са заявили потребност от над 231 000 потенциални назначения през следващите 12 месеца. От ИПИ уточняват, че тази оценка вероятно надхвърля реалните възможности за наемане.

Според анализа привличането на работници от чужбина може да помогне за запълването на свободни позиции, за които в България вече няма достатъчно кандидати. Институтът препоръчва този подход да върви паралелно с мерки за активиране и повишаване на квалификацията на местната работна сила.

Източници: nova.bg, investor.bg, kmeta.bg