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Чужденците на пазара на труда у нас са се увеличили с 25%

Чужденците на пазара на труда у нас са се увеличили с 25%

29 Октомври, 2026 14:36 628 10

  • работници от трети страни-
  • пазар на труда-
  • институт за пазарна икономика-
  • чуждестранни работници

Те запълват недостиг на кадри, без да изместват масово български работници

Чужденците на пазара на труда у нас са се увеличили с 25% - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Близо 26 000 граждани на държави извън Европейския съюз са получили достъп до българския пазар на труда през 2025 г. Това е увеличение с около 25% спрямо предходната година, показва анализ на Института за пазарна икономика. От допуснатите работници 18 658 са били сезонни. Към края на годината около 29 000 чуждестранни граждани са имали разрешения за пребиваване с цел заетост. Броят им е почти пет пъти по-висок в сравнение с 2020 г.

Значителна част от работниците от трети страни идват в България за кратки периоди, най-вече заради сезонните нужди на туризма и земеделието. Те са концентрирани и в строителството и производството. Дори при най-високата оценка делът им остава под 2% от около 2,9 милиона заети в страната. Според анализа на ИПИ данните не показват връзка между дела на сезонните работници от трети страни и промените в заетостта на местното население.

Не се потвърждава и тезата, че наемането на чужденци води до натиск върху възнагражденията. Между 2020 и 2025 г. брутните заплати в хотелиерството и ресторантьорството са нараснали с близо 110%, докато средният ръст за страната е 87%. Въпреки това секторът продължава да предлага най-ниските възнаграждения.

„Привличането на работници от трети страни, съчетано с мерки за активиране и квалифициране на местната работна сила, може да допринесе за икономическия растеж“, посочва Институтът за пазарна икономика.

Недостигът на кадри остава сериозен проблем за българската икономика. През 2025 г. работодателите са заявили потребност от над 231 000 потенциални назначения през следващите 12 месеца. От ИПИ уточняват, че тази оценка вероятно надхвърля реалните възможности за наемане.

Според анализа привличането на работници от чужбина може да помогне за запълването на свободни позиции, за които в България вече няма достатъчно кандидати. Институтът препоръчва този подход да върви паралелно с мерки за активиране и повишаване на квалификацията на местната работна сила.

Източници: nova.bg, investor.bg, kmeta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йотова и радев спрете да дерете

    6 5 Отговор
    умишлено народа с високи цени на храните и горивата, само за да угодите на русия и лукойл, изнемогваме

    Коментиран от #4

    14:38 29.10.2026

  • 2 честен ционист

    13 1 Отговор
    Щом почнаха да пускат реклами по телевизята, в които участниците въобще нямат български черти, то я пишете тая страна вече мулти-култи.

    14:39 29.10.2026

  • 3 Много хубаво

    6 2 Отговор
    ама къде ше ги копаме всички тея нашественици и паразити?

    Коментиран от #5

    14:39 29.10.2026

  • 4 Йотова и радев спрете да дерете

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Йотова и радев спрете да дерете":

    А колко чужденци без никакво образование вкараха и продължават да вкарват от Непал, Индия, Узбекистан и други бивши съветски републики. Не убивайте българския трудов човек!!!

    14:40 29.10.2026

  • 5 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Много хубаво":

    В София има над 20хил китаеца, а нямат гробище. Питай тия с ресторанти как се оправят.

    14:40 29.10.2026

  • 6 Иван

    12 0 Отговор
    Вместо да инвестират в нови машини и технологии така наречените бизнесмени чорбаджи си държат на робският труд . Европейски и демократично

    14:46 29.10.2026

  • 7 Гадняр

    12 0 Отговор
    Африканско заплащане, работници от средна Азия с образование равняващо се на осми клас, технологично изостанала икономика (без достъп до евтини суровини и енергия), но за сметка на това в еврозоната с цени над средните за Европа. Перфектна комбинация за пълен банкрут!

    14:52 29.10.2026

  • 8 Никой

    3 1 Отговор
    Кой може да устои на милото желание на олигарсите да вкарват чужди работници ? Същите се оправдават , че българчетата били много мързеливи и нямали желание да работят за тези пари .

    15:10 29.10.2026

  • 9 Имат претенции

    1 0 Отговор
    Паричките обратно навън изпращат тук не харчат е може да си купят молитвено килимче

    15:46 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.