Близо 9000 безработни са започнали работа в Пловдивско

Близо 9000 безработни са започнали работа в Пловдивска област от началото на годината до края на септември. Данните съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Данаил Русев при откриването на трудова борса, организирана от Бюрото по труда в Пловдив.
В трудовата борса са участвали 12 работодатели от производството, търговията, хотелиерството, транспорта и други икономически сектори. Компаниите са предложили над 110 свободни работни места.
Безработицата в Пловдив е под средната за страната
По думите на Русев безработицата в община Пловдив е 3,3% – с 2,1 процентни пункта под средното равнище за страната. Въпреки това в бюрата по труда в областта са регистрирани около 13 000 души, докато работодателите изпитват недостиг на квалифицирани кадри.
Половината регистрирани са без квалификация
Близо половината от регистрираните безработни са без квалификация и с основно или по-ниско образование. Значителна част от тях са в активна трудоспособна възраст – между 30 и 50 години, но срещат затруднения при намирането на устойчива работа.
Заместник-министърът заяви, че проблемът изисква общи действия от държавните институции, работодателите, синдикатите и гражданския сектор. Според него достъпът до обучение и развитие трябва да бъде осигурен независимо от възможностите и местоживеенето на хората.
Министерството на труда и социалната политика предлага чрез бюрата по труда безплатни курсове по различни професии. Русев призова търсещите работа да потърсят консултация, а работодателите – да бъдат по-гъвкави при подбора и подготовката на служители.„Времето, когато можеше да се намери напълно подготвен специалист с добра квалификация и опит, който веднага да започне работа, вече отмина“, посочи Русев.
По думите му компаниите, които обучават хората на работното място и инвестират в тях, имат по-добри възможности да се развиват в условията на недостиг на кадри.
Източници: plovdiv24.bg, podtepeto.com
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