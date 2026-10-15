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Близо 9000 безработни са започнали работа в Пловдивско

Близо 9000 безработни са започнали работа в Пловдивско

15 Октомври, 2026 17:19 454 4

  • безработица-
  • пазар на труда-
  • пловдив-
  • трудова борса-
  • квалификация

В областта са регистрирани около 13 000 безработни, а бизнесът продължава да търси квалифицирани кадри

Близо 9000 безработни са започнали работа в Пловдивско - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Близо 9000 безработни са започнали работа в Пловдивска област от началото на годината до края на септември. Данните съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Данаил Русев при откриването на трудова борса, организирана от Бюрото по труда в Пловдив.

В трудовата борса са участвали 12 работодатели от производството, търговията, хотелиерството, транспорта и други икономически сектори. Компаниите са предложили над 110 свободни работни места.

Безработицата в Пловдив е под средната за страната

По думите на Русев безработицата в община Пловдив е 3,3% – с 2,1 процентни пункта под средното равнище за страната. Въпреки това в бюрата по труда в областта са регистрирани около 13 000 души, докато работодателите изпитват недостиг на квалифицирани кадри.

„Същевременно бизнесът заявява, че няма достатъчно квалифицирана работна ръка. Може би именно тук някъде този мост се прекъсва по средата“, каза Данаил Русев.

Половината регистрирани са без квалификация

Близо половината от регистрираните безработни са без квалификация и с основно или по-ниско образование. Значителна част от тях са в активна трудоспособна възраст – между 30 и 50 години, но срещат затруднения при намирането на устойчива работа.

Заместник-министърът заяви, че проблемът изисква общи действия от държавните институции, работодателите, синдикатите и гражданския сектор. Според него достъпът до обучение и развитие трябва да бъде осигурен независимо от възможностите и местоживеенето на хората.

Министерството на труда и социалната политика предлага чрез бюрата по труда безплатни курсове по различни професии. Русев призова търсещите работа да потърсят консултация, а работодателите – да бъдат по-гъвкави при подбора и подготовката на служители.

„Времето, когато можеше да се намери напълно подготвен специалист с добра квалификация и опит, който веднага да започне работа, вече отмина“, посочи Русев.

По думите му компаниите, които обучават хората на работното място и инвестират в тях, имат по-добри възможности да се развиват в условията на недостиг на кадри.

Източници: plovdiv24.bg, podtepeto.com


Пловдив / България
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