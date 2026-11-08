Обявите за работа са намалели с 12% за месец

Обявите за работа в България са намалели с 12% само за един месец, като спадът обхваща всички основни сектори. Най-сериозно е свиването в хотелиерството и ресторантьорството – с близо една четвърт по-малко позиции. Причината е основно приключването на летния сезон, но намаление има и в търговията, строителството и транспорта. Дигиталният и IT секторът също са сред най-засегнатите.

По градове най-голямо е отстъплението в Бургас, където обявите са с 21% по-малко. Следват Стара Загора и Варна, а в София и Пловдив спадът е около 13%. Близо 154 000 души са регистрирани като безработни в страната.

Сред тях е Станислав, който търси работа по специалността си и е готов да смени населеното място.

„Надявам се много искрено да има работа тук, нещо по моята специалност. Опитвал съм във Видин, но нямаше нищо по моята специалност. Идвам в София да опитам“,

казва той.

IT секторът усеща промяната

Спад в предлагането на работни места отчитат и бюрата по труда. Лилия Тошева, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – „Възраждане“, посочва, че по-малко се търсят IT специалисти заради навлизането на нови технологии.

„Има лек спад. Предимно по-малко се търсят IT специалисти предвид всички нови технологии, които навлизат на пазара“,

казва Тошева. По думите ѝ част от хората от IT сектора търсят нови квалификации, включително в строителството и довършителните дейности.

Официалните данни на Агенцията по заетостта показват 4% спад на обявите за работа спрямо миналата година. Заместник изпълнителният директор на агенцията Габриела Горанова-Димчева посочва, че свиването в IT сектора продължава от две години и половина до близо три години.

„Навлизането на изкуствения интелект също засили тези процеси. Там няма масови съкращения. По-скоро не се заместват напусналите, но има и известни съкращения в отделни фирми“,

заявява Горанова-Димчева.

По-малко свободни позиции на годишна база

Фирмите за подбор на персонал отчитат 15% спад на свободните позиции за година, като и при тях най-осезаемо е отстъплението в дигиталния сектор. Управителят на HR агенция Светлозар Петров казва, че кандидатите са станали по-активни в търсенето и подаването на документи.

„Хората започват да виждат, че идва криза, че през следващите месеци ще бъде по-трудно да си намерят работа, и се активизират в търсенето“,

заявява Петров.

Според Горанова-Димчева пазарът на труда остава сравнително стабилен. Тя се позовава и на данни на Евростат, според които България е сред страните с най-ниска безработица в Европейския съюз и е значително под средното равнище за общността. Паралелно с това намалява търсенето на сезонни работници в туризма, търговията и строителството.

Източник: nova.bg