Пловдив води по търсене на работници с 26 000 позиции

Пловдив е областта с най-голямо търсене на работници през 2026 г. – около 26 000 души. Пазарджик и Бургас следват с по 17 000 заявени потребности. В същото време пазарът на труда в България показва признаци на охлаждане, като най-силно се свива търсенето в строителството и при специалистите с професионална квалификация.

Това сочи проучването на Агенцията по заетостта, анализирано от икономиста от Института за пазарна икономика Адриан Николов. Според данните незадоволеното търсене на работници намалява до 212 000 души, което е спад с над 8% за една година. Делът на работодателите, които планират да наемат хора, се свива с 1,5 процентни пункта, докато делът на тези, които очакват да освобождават работници, нараства с 0,5 процентни пункта.

Строителството губи най-много търсене

„Засега охлаждането личи най-вече в намеренията на работодателите“, обобщава Адриан Николов.

Най-голям е спадът при работниците в строителството – над 10 000 души за една година. В анализа това се свързва със забавянето на новото строителство. По-умерено охлаждане се наблюдава в индустрията, търговията, транспорта и туризма.

Свиването е концентрирано основно в малките и средните предприятия. За разлика от тях компаниите с над 250 заети увеличават намеренията си за наемане.

Сред квалифицираните работници, за които работодателите заявяват най-голяма потребност, са машинните оператори – 9 800 души. Следват строителите с 6 000, шивачите с 4 500, готвачите с 4 300 и сервитьорите с 4 000 позиции.

Здравеопазването и образованието продължават да търсят кадри

При професиите, изискващи правоспособност или висше образование, най-голяма е потребността от шофьори – 5 900 души, както и още 1 300 служители за международни превози. Търсят се 4 700 медицински сестри, 4 200 учители, още 1 300 педагогически специалисти, 1 000 преподаватели и 2 700 лекари.

Според анализа именно публичният сектор, най-вече здравеопазването и образованието, запазва водеща роля в търсенето на висшисти.

Различията между областите се задълбочават

Регионалните тенденции са разнопосочни. В София-град спадът на търсенето на труд е над 54%, а София област, Кърджали и Разград губят над 70% от потребностите си спрямо предходната година. В същото време недостигът на работници в Ямбол нараства повече от три пъти, а в Перник се удвоява.

Най-силен недостиг се отчита в райони, където местната икономика разчита на преработваща промишленост с ниска до средна добавена стойност и на туризма. Работодателите все по-често посочват липсата на кандидати, мотивация и желаещи за конкретни длъжности като основни пречки пред наемането.

Делът на фирмите, които планират да компенсират недостига чрез наемане на хора от чужбина, нараства от 10% до над 16%. Ако по-слабото търсене се задържи, според анализа то може да забави ръста на заетостта и възнагражденията, особено в столицата.

Източници: focus-news.net, ime.bg