Новини
Бизнес »
Пшеницата поевтинява девета седмица

Пшеницата поевтинява девета седмица

31 Октомври, 2026 07:44 576 5

  • пшеница-
  • софийска стокова борса-
  • световни борси-
  • зърно-
  • цени

Декемврийските фючърси в Чикаго паднаха до около 220 долара за тон, а очакванията за възстановяване на черноморския износ засилиха натиска върху пазара

Пшеницата поевтинява девета седмица - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пшеницата продължи да поевтинява на световните борси и се насочва към девета поредна седмица на спад, сочи седмичният анализ на Софийската стокова борса. Декемврийските фючърси на Чикагската борса паднаха в сряда до около 220 долара за тон – най-ниското равнище от началото на юли и с близо 25 процента под върховете от септември.

Основен натиск върху цените оказаха очакванията за частично възобновяване на черноморския износ. Русия за първи път от юли е позволила на зърнени кораби да напуснат пристанища в Азовско море. Възможността за увеличаване на доставките от региона намалява опасенията за недостиг и ограничава премията, която пазарът включваше заради рисковете пред корабоплаването.

Европейският пазар също остава под натиск

На борсата „Юронекст“ декемврийският договор за пшеница се понижи до 227 евро за тон, или около 253 долара за тон. Според анализа на ССБ фондовете са намалили нетните си дълги позиции с над 42 000 договора.

Допълнителен мечи фактор са големите запаси в Украйна. Към 1 октомври те възлизат на 20,7 млн. тона зърно и маслодайни култури, а около 20 700 вагона чакат на западната граница на страната. Това затруднява износа и поддържа предлагането високо на европейския пазар.

Натискът не е еднопосочен. Силните продажби на американска пшеница – най-високите от началото на сезона – дават известна подкрепа на котировките. Пазарът отчита и сигнали за китайско търсене на мека червена пшеница от САЩ, понижената прогноза за реколтата в Австралия до 32 млн. тона и очакванията за рекорден внос на пшеница в Бразилия.

Цените на зърното в България

На Софийската стокова борса след сделките от началото на месеца за хлебна пшеница на 198 евро за тон остава котировката „купува“ за фуражна пшеница на 192 евро за тон.

Царевицата в Чикаго също се насочва към продължителен спад. Декемврийските договори са поевтинели до около 178 долара за тон под натиска на жътвата в САЩ. На „Юронекст“ ноемврийският договор се задържа около 288 евро за тон, докато по-далечните контракти са поевтинели.

На пазарите за захар суровината в Ню Йорк е паднала до около 423 долара за тон, а бялата захар в Лондон – до 515,40 долара за тон. И двете равнища са сред най-ниските от началото на октомври.

Източници: paragrafa.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Габровеца с гегата

    2 0 Отговор
    Добре де, добруджанските зърнари с автосалоните от различни мерцедеси за себе си и всички роднини с поредни номера, че да се знае кой от родата е в колата не смятат ли да се възмутят от намаляващите печалби, като Алибегов, например??! Я, държавата в лицето на всички избиратели и бъдещи поданици да удари десетина евро на месец за нуждите на зърнарите!

    07:54 31.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор
    Цената на пшеницата все намалява,
    а цената на хляба все расте❗
    Май у нас и тя като бензина -
    цените им нямат връзка с цената на суровината за производство❗

    07:58 31.10.2026

  • 3 късо име

    0 4 Отговор
    Кво стана с лафа, че без украинската пшеница ни чака глад? Аз бех останал с впечатлението, че от както свят светува, единствено Украина ни е хранила по цял свят, а то....

    Коментиран от #4

    08:04 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Винкело

    0 0 Отговор
    А! Какво става бе? Ние от седмици слушаме фермери, асоциации, производители - ау, ужас, шок, всички шъ омрем, не можем да продаваме, пък те не продавали, щото не им се продава евтино, не че дроновете нещо.

    08:32 31.10.2026