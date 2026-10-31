Пшеницата поевтинява девета седмица

Пшеницата продължи да поевтинява на световните борси и се насочва към девета поредна седмица на спад, сочи седмичният анализ на Софийската стокова борса. Декемврийските фючърси на Чикагската борса паднаха в сряда до около 220 долара за тон – най-ниското равнище от началото на юли и с близо 25 процента под върховете от септември.

Основен натиск върху цените оказаха очакванията за частично възобновяване на черноморския износ. Русия за първи път от юли е позволила на зърнени кораби да напуснат пристанища в Азовско море. Възможността за увеличаване на доставките от региона намалява опасенията за недостиг и ограничава премията, която пазарът включваше заради рисковете пред корабоплаването.

Европейският пазар също остава под натиск

На борсата „Юронекст“ декемврийският договор за пшеница се понижи до 227 евро за тон, или около 253 долара за тон. Според анализа на ССБ фондовете са намалили нетните си дълги позиции с над 42 000 договора.

Допълнителен мечи фактор са големите запаси в Украйна. Към 1 октомври те възлизат на 20,7 млн. тона зърно и маслодайни култури, а около 20 700 вагона чакат на западната граница на страната. Това затруднява износа и поддържа предлагането високо на европейския пазар.

Натискът не е еднопосочен. Силните продажби на американска пшеница – най-високите от началото на сезона – дават известна подкрепа на котировките. Пазарът отчита и сигнали за китайско търсене на мека червена пшеница от САЩ, понижената прогноза за реколтата в Австралия до 32 млн. тона и очакванията за рекорден внос на пшеница в Бразилия.

Цените на зърното в България

На Софийската стокова борса след сделките от началото на месеца за хлебна пшеница на 198 евро за тон остава котировката „купува“ за фуражна пшеница на 192 евро за тон.

Царевицата в Чикаго също се насочва към продължителен спад. Декемврийските договори са поевтинели до около 178 долара за тон под натиска на жътвата в САЩ. На „Юронекст“ ноемврийският договор се задържа около 288 евро за тон, докато по-далечните контракти са поевтинели.

На пазарите за захар суровината в Ню Йорк е паднала до около 423 долара за тон, а бялата захар в Лондон – до 515,40 долара за тон. И двете равнища са сред най-ниските от началото на октомври.

Източници: paragrafa.com