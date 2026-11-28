Пшеницата продължи да се движи в различни посоки на водещите световни борси. На Чикагската борса декемврийският договор поевтиня до 5,655 долара за бушел, или около 208 долара за тон, спрямо 5,78 долара седмица по-рано.

„Пшеницата на Чикагската борса остана под натиск“, пишат експертите от Софийската стокова борса в седмичния си анализ. Като основни фактори те посочват голямото световно предлагане и по-високите руски доставки през пристанищата в Балтийско море.

Европейската пшеница се движи нагоре

На Euronext декемврийският договор поскъпна до 242 евро за тон при 237,25 евро седмица по-рано. Това се равнява на около 265 долара за тон. Подкрепа за европейските котировки оказват прекъсванията в корабоплаването през Черно море и силното търсене.

Износът на пшеница от Европейския съюз от началото на сезона е около 16,5 млн. тона, което е с 45 процента повече спрямо същия период на предходната година. Така европейският пазар се оказва между две противоположни тенденции - голямо световно предлагане и повишено търсене към европейски произход заради затрудненията в Черно море.

Царевицата поскъпва, захарта се възстановява

Царевицата в Чикаго също поскъпна. Декемврийският договор затвори на 4,3975 долара за бушел, или около 173 долара за тон, а мартенският достигна 4,565 долара. Подкрепа за пазара оказва търсенето за производство на етанол в САЩ и Бразилия.

На Euronext мартенският договор за царевица се задържа на 266,50 евро за тон - с около 2 евро над нивото от предходната седмица. Вносът на царевица в Европейския съюз към 22 ноември е достигнал 8,5 млн. тона спрямо 6,7 млн. тона година по-рано. Възможното повторно отваряне на унгарската граница за украинска царевица би ограничило нуждата от допълнителен внос.

Захарта също отчете възстановяване. Суровата захар в Ню Йорк поскъпна до 18,34 цента за паунд, а в края на седмицата се търгуваше около 18,40 цента, или приблизително 406 долара за тон. Бялата захар в Лондон се повиши до около 513 долара за тон.

Какво се случва на Софийската стокова борса

На Софийската стокова борса след сделките през октомври за хлебна пшеница на цена 198 евро за тон не са постъпили нови оферти. Продължава предлагането на консервирани храни, сред които пълнени пиперки за 2,71 евро за килограм, боб яхния за 2,01 евро, кюфтета по чирпански за 2,54 евро и пиле с грах за 2,89 евро за килограм.

В подкръг „Индустриални стоки“ са сключени сделки за автомобилен бензин А95Н на цени от 1166,67 до 1191,67 евро за 1000 литра. Дизеловото гориво Б6 се е търгувало между 1458,33 и 1466,67 евро за 1000 литра, а горивото с добавка - на 1566,67 евро за 1000 литра.

Сегашното движение следва период на спад за пшеницата. В предходен анализ на ССБ експертите отчетоха най-ниско ниво за последните три месеца, свързано със слабо международно търсене, несигурна логистика в Черно море и намалени руски доставки. Новите данни показват, че натискът върху американските котировки продължава, докато европейските цени получават подкрепа от износа и транспортните затруднения.

Източници: bta.bg