Газът поскъпва с 32,52%: какво следва за цените

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас без достъп, пренос, акциз и ДДС. Новата цена е за „Булгаргаз“ и се прилага спрямо крайните снабдители и топлофикациите. Първоначалното предложение предвиждаше увеличение от близо 34%, а според регулатора без допълнителните количества от хранилището „Чирен“ скокът е можел да достигне 39,37%.

Изчисленията на икономиста и преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров показват, че поскъпването може да се пренесе върху цените на редица стоки и услуги. Очакванията са хлябът да поскъпне с между 4 и 7 евроцента, месото – с около 6%, а оранжерийните продукти – с до 10%. В повечето сектори увеличението вероятно ще бъде в рамките на 5-6%, но при някои дейности може да достигне 10%.

Хлебопроизводителите изчакват мерките

За хлебопроизводителите основният въпрос е как ще се развият цените не само на газа, но и на брашното. Във фурна с 35-годишна история 90% от производственото оборудване работи на газ, а всяка от горелките на пещите е с мощност около 125 киловата.

Собственикът Валери Кръстев посочи, че фирмата не е променяла цената на хляба от две години и засега изчаква решенията на правителството за компенсации. По думите му увеличението на газа неизбежно ще окаже влияние, но по-сериозен натиск би дошъл от поскъпването на брашното.

„Ако брашното скочи, защото и там се ползва газ, тогава вече ние ще бъдем принудени да качим цената на хляба“, обясни Кръстев.

Бившият министър на земеделието Мирослав Найденов не очаква драстично поскъпване на хляба. Според него производителите са успели да задържат цените въпреки увеличението на други разходи през последните две години.

Най-уязвими са месото и млекопроизводството

Найденов определи млекопроизводството и месопроизводството като по-силно засегнати сектори. Енергията участва във всички етапи – от обработката на земята и производството до охлаждането, съхранението и транспорта на храните.

По-високи разходи се очакват още в химическата промишленост, производството на азотни торове, пластмасови изделия, найлонови опаковки, хартия и целулоза. Строителните материали могат да поскъпнат с до 10%, а при хотелите със СПА услуги прогнозата е за увеличение на цените между 10 и 15%.

Според доц. Ножаров конкуренцията и вносът ще ограничат част от пренасянето на по-високите разходи върху крайните цени. Земеделски производители инвестират и във фотоволтаични системи и други енергийни източници, за да намалят зависимостта си от цените на газа и електроенергията.

Обсъждат регулирана цена и компенсации

Бившият заместник-председател на КЕВР Еленко Божков посочи като възможност въвеждането на регулирана цена на природния газ за обществено значими производители, сред които пекарни, детски градини и болници. Обсъжда се и разширяване на програмата за компенсации заради високите енергийни цени.

Поскъпването на газа няма да доведе автоматично до увеличение на сметките за ток и парно за домакинствата през настоящия регулаторен период. КЕВР заяви, че разполага с механизми да не допусне ново увеличение на тези цени от 1 януари 2027 г. Предстои да стане ясно какви мерки ще бъдат приети за бизнеса и доколко те ще ограничат отражението върху цените на стоките и услугите.

Източници: btvnovinite.bg, economic.bg