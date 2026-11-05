Новини
Бизнес »
Газът поскъпва с 32,52%: какво следва за цените

Газът поскъпва с 32,52%: какво следва за цените

5 Ноември, 2026 10:10 735 25

  • цена на природния газ-
  • цена на хляба-
  • цени на храните-
  • кевр-
  • компенсации

По-високите разходи могат да засегнат хляба, месото, оранжерийните продукти и строителните материали. За домакинствата се очаква без промяна в цените на тока и парното през настоящия регулаторен период

Газът поскъпва с 32,52%: какво следва за цените - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас без достъп, пренос, акциз и ДДС. Новата цена е за „Булгаргаз“ и се прилага спрямо крайните снабдители и топлофикациите. Първоначалното предложение предвиждаше увеличение от близо 34%, а според регулатора без допълнителните количества от хранилището „Чирен“ скокът е можел да достигне 39,37%.

Изчисленията на икономиста и преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров показват, че поскъпването може да се пренесе върху цените на редица стоки и услуги. Очакванията са хлябът да поскъпне с между 4 и 7 евроцента, месото – с около 6%, а оранжерийните продукти – с до 10%. В повечето сектори увеличението вероятно ще бъде в рамките на 5-6%, но при някои дейности може да достигне 10%.

Хлебопроизводителите изчакват мерките

За хлебопроизводителите основният въпрос е как ще се развият цените не само на газа, но и на брашното. Във фурна с 35-годишна история 90% от производственото оборудване работи на газ, а всяка от горелките на пещите е с мощност около 125 киловата.

Собственикът Валери Кръстев посочи, че фирмата не е променяла цената на хляба от две години и засега изчаква решенията на правителството за компенсации. По думите му увеличението на газа неизбежно ще окаже влияние, но по-сериозен натиск би дошъл от поскъпването на брашното.

„Ако брашното скочи, защото и там се ползва газ, тогава вече ние ще бъдем принудени да качим цената на хляба“, обясни Кръстев.

Бившият министър на земеделието Мирослав Найденов не очаква драстично поскъпване на хляба. Според него производителите са успели да задържат цените въпреки увеличението на други разходи през последните две години.

Най-уязвими са месото и млекопроизводството

Найденов определи млекопроизводството и месопроизводството като по-силно засегнати сектори. Енергията участва във всички етапи – от обработката на земята и производството до охлаждането, съхранението и транспорта на храните.

По-високи разходи се очакват още в химическата промишленост, производството на азотни торове, пластмасови изделия, найлонови опаковки, хартия и целулоза. Строителните материали могат да поскъпнат с до 10%, а при хотелите със СПА услуги прогнозата е за увеличение на цените между 10 и 15%.

Според доц. Ножаров конкуренцията и вносът ще ограничат част от пренасянето на по-високите разходи върху крайните цени. Земеделски производители инвестират и във фотоволтаични системи и други енергийни източници, за да намалят зависимостта си от цените на газа и електроенергията.

Обсъждат регулирана цена и компенсации

Бившият заместник-председател на КЕВР Еленко Божков посочи като възможност въвеждането на регулирана цена на природния газ за обществено значими производители, сред които пекарни, детски градини и болници. Обсъжда се и разширяване на програмата за компенсации заради високите енергийни цени.

Поскъпването на газа няма да доведе автоматично до увеличение на сметките за ток и парно за домакинствата през настоящия регулаторен период. КЕВР заяви, че разполага с механизми да не допусне ново увеличение на тези цени от 1 януари 2027 г. Предстои да стане ясно какви мерки ще бъдат приети за бизнеса и доколко те ще ограничат отражението върху цените на стоките и услугите.

Източници: btvnovinite.bg, economic.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радев

    6 5 Отговор
    Яжте пасти истерици такива!

    10:14 05.11.2026

  • 3 Трол

    4 4 Отговор
    Цените ще паднат надолу.

    10:14 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 666

    15 2 Отговор
    Че тези цени в момента са все едно газта е поскъпнала в пъти а не в проценти

    Коментиран от #11

    10:15 05.11.2026

  • 7 пешо

    7 6 Отговор
    няма да взимаме газ от русия сега духаме супата

    10:16 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Точно

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "666":

    Откакто дойдоха прогресистите всичко е двойно.

    Коментиран от #15

    10:28 05.11.2026

  • 12 Киро Нашенски

    3 2 Отговор
    Каквото и 2022 нищо! Преди кризата газът обикновено е бил €5–35/MWh.
    През август 2022 г. достига над €300/MWh.
    Увеличението спрямо обичайните цени е приблизително 1000%.! Това са борсови цени!

    Коментиран от #16

    10:29 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Газът поскъпва с 32,52%: какво следва

    6 0 Отговор
    хаха смешки
    какво следва купуване още Руски газ за което се мълчи от алчни прекупвачи
    и инфлация с бонус затягане на коланите на наивните избиратели на некадърници и тикви

    10:33 05.11.2026

  • 15 Не баш

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Точно":

    Това го подготвиха пепистите с гербери!

    10:33 05.11.2026

  • 16 Колко струваше един хляб тогава

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Киро Нашенски":

    И сега?
    Едно мляко тогава и сега?
    Една бира тогава и сега?

    Коментиран от #22

    10:34 05.11.2026

  • 17 прах

    9 3 Отговор
    Управлявщи с умствен капацитет на едно врабче

    10:34 05.11.2026

  • 18 аман

    5 5 Отговор
    Аман от тази Русия. Дотегнахте на хората.

    10:34 05.11.2026

  • 19 Гандалф

    4 1 Отговор
    Давай Радев....ти си нашия човек, с тебе сме Радев...кои разбрал, разбрал...

    10:35 05.11.2026

  • 20 Абе

    6 3 Отговор
    на̀ ви война! Урсулите докараха енергиен шок, Европа мръзне, зимата носи в Европа скъпи природен газ и електроенергия. Ескалацията при цените им започна още по есенно слънчево време заради продължаващите прекъсвания на енергийните доставки, породени от войната на САЩ в Иран, която се прибави към наслоените проблеми от „специалната операция“ на Русия в Украйна и подклаждането на войната от малоумните управници на ЕС начело с Урсули и комунистическата издънка Кая Калас и техните верни слуги у нас – петроханската педофилска секта ПП-ДБ.

    10:37 05.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Киро Нашенски

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Колко струваше един хляб тогава":

    И според теб това го доведе газа който още не е скочил! А ти знаеш ли че тази година има най ниска изкупна цена на пшеницата от последните десет години? Защо цената на хляба и другите тестени изделия не паднаха? Защо не падна цената на месото фуражите са основно от пшеница? Питай защо не станахме по богати и защо не вали дъжд от злато! Виновниците сега стоят от страни и обвиняват!

    10:57 05.11.2026

  • 23 абе стига

    1 0 Отговор
    с този газззз, да не би за пръв път да поскъпва!

    11:03 05.11.2026

  • 24 Олга

    0 0 Отговор
    „Каквото повикало, такова отвърнало“ Русофобията ви се обажда. Върху хляба.

    11:09 05.11.2026

  • 25 Кошницата на прогресивното

    0 0 Отговор
    Майчето ще ги санкционира.Ще видят те..

    11:13 05.11.2026