Продават баскетболния клуб на Меджик Джонсън за 700 млн. USD

Американският милиардер Марк Уолтър планира да продаде баскетболния клуб „Лос Анджелис Спаркс“, в който дял притежава и легендата на НБА Меджик Джонсън. Исканата цена надхвърля 700 млн. USD, като в нея е включена и новата тренировъчна база на отбора, съобщава Billionaires.Africa, позовавайки се на информация на Bloomberg.

Преговорите с потенциални купувачи са в начален етап и към момента няма постигнато споразумение. Ако продажбата бъде реализирана при обявената оценка, тя ще надхвърли повече от два пъти досегашния рекорд за сделка с отбор от Женската национална баскетболна асоциация на САЩ (WNBA).

Предишното най-високо постижение беше регистрирано през май 2026 г., когато собственикът на „Хюстън Рокетс“ Тилман Фертита придоби „Кънектикът Сън“ за 300 млн. USD. Предвижда се отборът да бъде преместен в Хюстън за сезон 2027.

В продажната цена на „Лос Анджелис Спаркс“ влиза и нов тренировъчен комплекс в Ел Сегундо, Калифорния, чиято стойност достига 150 млн. USD. Съоръжението трябва да отвори врати преди началото на сезон 2027. При представянето на проекта през септември 2025 г. клубът го определи като най-голямата инвестиция в тренировъчна инфраструктура, направена от отделен отбор в историята на женския спорт.

Според оценки на Sportico от април 2026 г. самият клуб е струвал приблизително 400 млн. USD, което го поставя на седмо място сред най-скъпите отбори в WNBA. За сравнение, „Голдън Стейт Валкирии“ е оценен на 850 млн. USD, а „Ню Йорк Либърти“ – на 600 млн. USD.

Марк Уолтър и Меджик Джонсън оглавиха инвестиционната група, която придоби „Лос Анджелис Спаркс“ през февруари 2014 г. Тогава сделката помогна на клуба да остане в Лос Анджелис и предотврати евентуалното му преместване в друг град.

Две години след придобиването отборът спечели шампионската титла в WNBA. През последните сезони обаче представянето му се влоши. През 2026 г. „Спаркс“ завърши с 16 победи и 28 загуби и за шеста поредна година остана извън плейофите.

Потенциалната продажба е поредната промяна в спортните инвестиции на Марк Уолтър. През август 2026 г. той се съгласи да продаде контролния си пакет в „Лос Анджелис Лейкърс“ на група, водена от бившия ръководител на Walt Disney Боб Айгър и инвеститора Джош Къшнър. Сделката оцени баскетболния клуб на рекордните 12,5 млрд. USD.

Уолтър се раздели и с дела си от близо 13% в английския футболен клуб „Челси“, като го продаде на Clearlake Capital. Той запазва интересите си в бейзболния „Лос Анджелис Доджърс“, отбора на Cadillac във Формула 1 и Професионалната женска хокейна лига.

Продажбите се осъществяват на фона на проверки от федерални прокурори и американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC), свързани с оповестяването на финансови операции между застрахователни компании на Уолтър и свързани с него предприятия. Срещу бизнесмена не са повдигнати обвинения. Неговата холдингова компания TWG Global отхвърля твърденията, че разпродава спортни активи на занижени цени, за да осигури средства за застрахователния си бизнес.

Меджик Джонсън, който навърши 67 години през август, е сред най-успешните баскетболисти в историята на НБА. Той спечели пет шампионски титли с „Лос Анджелис Лейкърс“ през 80-те години, а след края на спортната си кариера изгради мащабен бизнес чрез Magic Johnson Enterprises.

Инвестициите му обхващат недвижими имоти, финансови услуги, ресторантьорство и професионален спорт. Освен в „Спаркс“, Джонсън има дялово участие в „Лос Анджелис Доджърс“ и отбора по американски футбол „Вашингтон Командърс“.

Потенциалната продажба на „Лос Анджелис Спаркс“ показва значителното увеличение на интереса на инвеститорите към женския професионален спорт в САЩ. Растящите приходи от телевизионни права, спонсорство и посещаемост повишават оценките на клубовете, въпреки че финансовите им резултати и спортните постижения се различават съществено.