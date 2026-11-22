Китай призова Съединените щати да отменят предложените ограничения за прекия достъп на китайски телекомуникационни оператори до американски телефонни номера. Пекин определи мярката като дискриминационна и противоречаща на принципите на лоялната конкуренция.

Позицията беше представена от говорител на китайското Министерство на търговията. Той обвини Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) в злоупотреба с регулаторните правомощия и в прекомерно разширяване на обхвата на понятието „национална сигурност“.

„Китай ще предприеме необходимите стъпки, за да защити твърдо собствените си интереси“, заяви говорителят.

По думите му американският регулатор отправя произволни обвинения срещу китайски телекомуникационни компании без фактическа основа и умишлено затруднява дейността им в САЩ.

Кои компании са засегнати

На 19 ноември FCC гласува предложение, което ще ограничи прекия достъп до американски телефонни номера на „Чайна Юником“, „Чайна Телеком“, „Чайна Мобайл“ и други оператори, включени в списъка на регулатора с компании, представляващи риск.

Според американската комисия операторите са свързани с разрастващи се кампании за незаконни автоматизирани телефонни обаждания. FCC заяви, че подобни действия създават нови предизвикателства пред защитата на американските комуникационни мрежи.

Ограничението засяга прякото получаване и използване на телефонни номера от оператори, предоставящи услуги през интернет. То е представено от американската страна като мярка срещу злоупотреби с телефонната инфраструктура и рискове за националната сигурност.

Пекин предупреждава за последици

Китайското Министерство на търговията заяви, че Вашингтон продължава да насърчава „разделяне“ и прекъсване на веригите за доставки между двете държави в телекомуникациите, комуникациите, тестването и сертифицирането.

Според Пекин тези действия противоречат на постигнатия между Си Дзинпин и Доналд Тръмп консенсус и подкопават стабилността на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ.

Китай призова американските власти незабавно да оттеглят мерките и да се върнат към решаването на споровете чрез консултации. От американска страна ограниченията са свързани и с по-широката политика на FCC спрямо китайски телекомуникационни компании и оборудване.

Американският регулатор вече включи оборудване на Huawei и на други китайски производители в списъка си с технологии, които според него създават риск за националната сигурност. Новото предложение идва само дни след срещата между китайския президент Си Дзинпин и американския му колега Доналд Тръмп в Шънджън, на която бяха изтъкнати подобрените отношения между двете държави.

Източници: bta.bg, investing.com