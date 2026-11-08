Производители на банани искат по-високи цени заради климата

Производителите на банани в Латинска Америка настояват за по-високо заплащане, след като екстремното време по време на тазгодишното явление „супер Ел Ниньо“ доведе до сериозни загуби в производството. Силни ветрове засягат части от Колумбия, проливни дъждове нарушават работата в Перу и Еквадор, а в Доминиканската република се очакват по-сухи и по-топли от обичайното условия.

Данните на Fairtrade показват мащаба на риска. При предишния цикъл на Ел Ниньо производителността сред фермерите и работниците, с които организацията работи, е спаднала с 13% в Доминиканската република, с 22% в Еквадор и с 6% в Перу спрямо предходната година. При едно от най-силните проявления на явлението през 1983 г. са били засегнати 15% от засадените площи с банани в Еквадор, а износът е намалял с 36%.

„Този Ел Ниньо се очаква да доведе до по-екстремно време, включително проливни дъждове и силни ветрове, и очакваме последиците за производителите да бъдат по-тежки“ от тези през цикъла 2023-2024 г., заявява Карли-Джейн Стантън, ръководител на направленията за климата и околната среда във Fairtrade.

Износът от Колумбия се свива

Първите данни за тазгодишните загуби вече идват от Колумбия. Износът от карибския регион на страната е намалял с 32% до 122 млн. долара между юли и септември, според Асоциацията на производителите на банани от Магдалена и Ла Гуахира. Само през септември доставките са били с 42% по-ниски спрямо същия месец на предходната година, а приходите са спаднали от 70 млн. до 40 млн. долара.

Асоциацията призовава международните пазари да създадат търговски условия, които отчитат действителните производствени разходи и подпомагат устойчивостта на сектора. Според организацията загубите от климатично обусловения спад на производителността, намалените приходи от износ и валутните проблеми подкопават икономическата устойчивост на индустрията.

Производителите искат промени във веригата на доставки

„През последните 10 години климатът се промени много. Става все по-горещо. На някои места има загуби заради климата, наводненията и силните ветрове. Това ще засегне всички нас, а заплатите ни ще намалеят“, казва Евер Антонио Флорес Муньос, работник в колумбийския производител Agrosiete.

Fairtrade настоява Великобритания да приеме законодателство срещу нелоялни търговски практики, сред които ниски или забавени плащания към фермерите и договори, които прехвърлят риска надолу по веригата. Според организацията по-справедливото заплащане би дало възможност на производителите да инвестират в устойчиви сортове, защита от екстремно време и мерки срещу вредители и болести.

Някои компании, сред които Sainsbury’s, Co-op и Waitrose, вече продават само банани от Fairtrade, за които е гарантирана минимална цена. Организацията обаче смята, че доброволните мерки не са достатъчни.

„Цената на бананите в супермаркета трябва да отразява реалните и устойчиви разходи за производство, включително труда, достойното заплащане, управлението на околната среда, спазването на човешките права и инвестициите за адаптация към климатичните промени“, заявява Кайоми Бъкли, директор „Корпоративни въпроси“ във Fyffes.

Цените на бананите в супермаркетите са останали почти непроменени близо 40 години, въпреки че разходите за торове, гориво и труд са нараснали. Проучване на Ethical Trading Initiative показва, че през 2026 г. платените на доставчиците цени не са покривали основните производствени разходи при 66,7% от тях.

Рискът е дългосрочен. Според изследване, подготвено за Междуамериканската банка за развитие, до 2050 г. подходящите за отглеждане на банани земи в Латинска Америка и Карибите може да намалеят средно с 61%.