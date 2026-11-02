Индия трупа рекордни запаси, въпреки силния износ

Растежът на промишленото производство в Индия се забави през октомври 2026 г., въпреки че износните поръчки отбелязаха най-силното си увеличение за последните шест месеца. Това показват резултатите от проучване на HSBC и S&P Global, цитирани от Reuters.

Индексът на мениджърите по покупките (PMI) в производствения сектор се понижи до 54,7 пункта през октомври спрямо 55,1 пункта през септември. Резултатът е и под предварителната оценка от 54,9 пункта.

Въпреки забавянето показателят остава значително над границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването на икономическата активност. Това означава, че индийската промишленост продължава да се разширява, макар и с по-умерени темпове.

Основната причина за забавянето е отслабването на вътрешното търсене. Новите поръчки продължават да нарастват, но темпът им се понижава спрямо септември, когато беше достигнат седеммесечен връх.

На този фон външните пазари се превръщат във все по-важен двигател за индийските производители. Новите експортни поръчки се увеличават с най-бързите темпове от шест месеца, компенсирайки частично по-слабата активност на вътрешния пазар.

Фабриките трупат рекордни запаси

Особено показателна е тенденцията при складовите наличности. Индийските производители увеличават запасите си от готова продукция с най-бързия темп за повече от 21-годишната история на проучването.

Компаниите обясняват това с необходимостта да отговорят на търсенето и да предотвратят евентуален недостиг на стоки.

Същевременно растежът на покупките на суровини и материали се забавя до най-ниското си равнище за последните 64 месеца на непрекъснато увеличение.

Това разминаване показва, че предприятията действат предпазливо в условията на несигурна международна икономическа среда.

Производителите увеличават и запасите си от суровини с най-бързия темп от осем месеца, за да се предпазят от възможни прекъсвания на доставките.

Компаниите наемат по-малко служители

Пазарът на труда също показва признаци на охлаждане. Заетостта в производствения сектор нараства за втори пореден месец, но темпът на създаване на нови работни места се забавя спрямо септември.

Някои производители на капиталови стоки дори съкращават персонал.

Бизнес доверието също отслабва леко и остава под дългосрочната си средна стойност, което показва по-предпазливи очаквания за развитието на производството през следващите месеци.

Най-слабият ценови натиск от близо четири години

Положителен сигнал за индийската икономика е отслабването на инфлационния натиск в промишлеността.

Темпът на увеличение на разходите за суровини и материали спада до най-ниското си равнище от февруари, а поскъпването на готовата продукция е най-слабото от близо четири години.

Това показва, че производителите имат ограничени възможности да повишават продажните цени, въпреки че разходите им продължават да растат.

Данните очертават противоречива картина за една от най-големите икономики в света. От една страна, силното международно търсене подкрепя индийските фабрики. От друга, забавянето на вътрешните поръчки, предпазливото наемане на персонал и натрупването на големи складови запаси подсказват, че предприятията се подготвят за период на по-голяма несигурност.

Засега индийската промишленост остава в зоната на растеж, но развитието ѝ през следващите месеци ще зависи до голяма степен от устойчивостта на износа и възстановяването на вътрешното търсене.