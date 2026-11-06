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Казахстан отново удължи забраната за износ на бензин и дизелово гориво за всички страни

Казахстан отново удължи забраната за износ на бензин и дизелово гориво за всички страни

6 Ноември, 2026 14:27 465 3

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Заповедта ще бъде в сила от 22 ноември 2026 г. до 22 май 2027 година

Казахстан отново удължи забраната за износ на бензин и дизелово гориво за всички страни - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на енергетиката на Казахстан одобри заповед, с която се удължава забраната за износ на петролни продукти, включително бензин и дизелово гориво, за всички страни за шест месеца. Документът е публикуван в онлайн базата данни с нормативни актове на републиката.

Заповедта ще бъде в сила от 22 ноември 2026 г. до 22 май 2027 г. Износът е забранен от всички видове транспорт, „с изключение на износа в резервоари за гориво, посочени от производителя на превозното средство, не повече от веднъж на ден“, се казва в документа.

Забраната не се прилага и за износа на реактивно гориво за научни изследвания и лабораторни тестове, при наличие на съответни споразумения с чуждестранната компания. Доставките като част от хуманитарната помощ, решени от правителството на Казахстан, също не са забранени.

Забраната за износ на гориво от републиката е в сила от няколко години и редовно се удължава. Властите посочиха необходимостта от задоволяване на търсенето на вътрешния пазар, както и разликата в цените на дребно на горивата в Казахстан и в съседните страни. Поради по-ниската цена на горивата в републиката е имало случаи на контрабанда.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Управляващата върхушка наша

    1 0 Отговор
    не и пука А пък на мен съвсем. Имам си магаренце и каручка и както ме е посъветвала урсулка минах на фотосинтеза и рупам зелена тревичка

    Коментиран от #2

    14:36 06.11.2026

  • 2 Някой са добре

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Управляващата върхушка наша":

    Но европейските граждани явно се чувстват зле и показвате любовта си към Брюксел и останалите розови

    14:47 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.