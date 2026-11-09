Nvidia разследва Дженсън Хуанг заради чуждо разузнаване

Nvidia започна независима проверка на своя основател и главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг заради опасения, че той е бил обект на операция на чуждо разузнаване. Решението е взето от борда на директорите след публикации и сигнали от американски представители.

Проверката ще бъде ръководена от комитет от независими директори, подпомаган от външни юристи. В изявление Nvidia посочи, че „няма основание да смята“, че са били компрометирани националната сигурност на САЩ или тайни на компанията, но ще бъде прегледана цялата налична информация. Компанията потвърди, че Хуанг подкрепя проверката и ще сътрудничи.

Случаят е свързан с контактите на Хуанг с Алис Хуанг, изпълнителен директор на сингапурската компания Megaspeed. Двамата не са роднини. В писмо трима председатели на влиятелни комисии в Камарата на представителите поискаха от Дженсън Хуанг да участва в закрит брифинг за отношенията си с нея и за защитата на Nvidia срещу шпионаж от чужди държави.

В писмото се посочва, че Алис Хуанг е била публично описвана като актив на разузнаването на Китайската народна република. Американски представители са изразили опасения за достъпа на Пекин до чувствителни технологии от САЩ. Тези твърдения все още са предмет на проверки и не представляват установен факт за извършено престъпление.

Nvidia по-рано заяви, че срещите на Хуанг с клиенти са „нормална част от работата на главен изпълнителен директор“ и че опасенията за незаконно отклоняване на чипове са били опровергани през миналата година. Компанията допълни, че Хуанг разговаря с хиляди ръководители на клиенти годишно.

Хуанг призна за извънбрачна връзка

В отделно съобщение до служителите на Nvidia Хуанг призна, че е бил неверен на съпругата си и че действията му са наранили нея и децата им. „Поемам пълната отговорност за това, което направих и за болката, която причиних“, написа той.

Хуанг заяви, че подкрепя разследването на борда и че е поел ангажимент да защитава Nvidia и националната сигурност на САЩ. Говорител на компанията каза пред CNN, че случващото се няма да забави работата на Nvidia и че Хуанг ще продължи да бъде неин главен изпълнителен директор.

Натиск от Конгреса и инвеститорите

Президентът Доналд Тръмп заяви, че не е разговарял с Хуанг по случая, но го определи като „добър човек“ и добави, че той вероятно има обяснение. Държавният секретар Марко Рубио отказа да коментира ситуацията.

Nvidia е водещ производител на чипове за изкуствен интелект и има пазарна капитализация около 4,5 трилиона долара. Анализаторът Дан Айвс определи случая като сериозен удар за Хуанг и предупреди, че той може да доведе до нови разследвания в Конгреса и до допълнителен натиск върху акциите на компанията. Следващата стъпка е изслушването пред комисиите на Камарата на представителите и независимата проверка на борда.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com, investing.com