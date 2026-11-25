Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американското правителство може да придобие дялово участие в Nvidia, и допусна възможността за президентско помилване на главния изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуанг. Изявленията са направени в интервю за „Ню Йорк пост“.

„Помислих за това. Казах си: може би трябва да го направя, но на този етап не съм го повдигал. Вероятно не е твърде късно“, каза Тръмп по повод възможността държавата да купи дял в Nvidia.

Президентът посочи като пример сделката с Intel, при която през август 2025 г. американското правителство придоби близо 10% от компанията срещу преобразуване на около 8,9 млрд. долара публично финансиране в капиталово участие. За Nvidia обаче няма обявено решение, конкретен размер на евентуалния дял или започнали официални преговори.

Помилването остава само възможност

Попитан дали би помилвал Хуанг, ако срещу него бъдат повдигнати обвинения, Тръмп отговори: „Винаги е вариант, предполагам, но не мисля, че ще е необходимо.“ Президентът добави, че очаква ръководителят на Nvidia да говори открито при предстоящите си изслушвания в Конгреса.

По информация на Ройтерс Хуанг е подложен на политически натиск заради въпроси около възможното достигане на усъвършенствани чипове на Nvidia до китайски компании и евентуалното заобикаляне на американските ограничения за износ. Няма публично потвърдени данни, че срещу Хуанг е повдигнато обвинение.

Хуанг се върна начело на Nvidia

Бордът на Nvidia възстанови Хуанг като президент и главен изпълнителен директор на 22 ноември, по-малко от две седмици след оттеглянето му. Компанията посочи, че при решението си е получила информация от високопоставени представители на американското правителство.

Тръмп публично настояваше Хуанг да се върне начело на производителя на чипове и заяви, че лично е разговарял с членове на борда. Според Асошиейтед прес президентът представя намесата си като необходима за запазването на американското лидерство в изкуствения интелект.

Хуанг се очаква да се яви пред комисии на Камарата на представителите и Сената през следващата седмица. Тръмп заяви, че той няма нужда да се позовава на Петата поправка от Конституцията на САЩ, която защитава свидетелите от принудително самообвиняване.

Източници: en.sedaily.com, uk.finance.yahoo.com, apnews.com