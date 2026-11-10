Литва ще задържа руско зърно за проверки до два месеца

Литва ще задържа руско и беларуски зърно, превозвано през пристанището Клайпеда, докато приключат тестовете за проверка на произхода му. Новото изискване ще започне да се прилага от следващата седмица и може да забави износа с два месеца или повече.

Мярката се отнася за пшеница, ечемик, слънчогледово семе и царевица, изпращани от Русия или Беларус през балтийското пристанище. Пратките няма да получават митническо оформяне, преди да са готови резултатите от анализите, заяви представител на литовското Министерство на земеделието пред Ройтерс.

Пробите ще се изследват в чужбина

„Тестовете могат да отнемат два месеца или повече. Ако се установи, че декларираният произход е неверен, товарът ще трябва да бъде върнат или унищожен“, каза представителят.

Литва започна да проверява пратки зърно от Русия и Беларус през септември. Причината са подозренията, че част от продукцията може да е произведена в украински територии, окупирани от Русия, и да бъде изнасяна с друг деклариран произход.

Забавянето се очаква да бъде допълнително удължено, тъй като в Литва няма лаборатория, която да извършва необходимите изследвания. Затова пробите трябва да бъдат изпращани за анализ в чужбина.

Всички разходи за съхранението, тестовете, връщането или унищожаването на товара ще бъдат поети от износителите. Ако бъде установен неверен произход, пратката няма да продължи към крайния си пазар.

Балтийските държави настояват за обща забрана

Санкциите на Европейския съюз забраняват вноса на руско зърно, но транзитът му през територията на блока остава разрешен. През октомври Естония, Латвия и Литва предложиха забрана на транзита на руско и беларуски зърно в целия ЕС, а Естония вече въведе собствени ограничения.

Натискът за ограничаване на балтийските маршрути се засилва, след като Русия започна да използва по-активно тези направления за износ. Това се случи на фона на украински атаки срещу кораби и инфраструктура в пристанищата на Черно море.

Руският и украинският износ на пшеница през Азово-Черноморския басейн е почти преустановен от средата на август. Според Мат Амърман, мениджър на риска при търговията със стоки в StoneX, руският износ на пшеница е достигнал около половината от обичайните си обеми, въпреки опитите да бъдат намерени алтернативни маршрути.

Източници: reuters.com