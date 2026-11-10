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Литва ще задържа руско зърно за проверки до два месеца

Литва ще задържа руско зърно за проверки до два месеца

10 Ноември, 2026 06:08 509 6

  • литва-
  • руско зърно-
  • клайпеда-
  • транзит-
  • европейски съюз

Пшеница, ечемик, слънчогледово семе и царевица няма да преминават митническо оформяне през Клайпеда без доказан произход. При неверни данни товарите могат да бъдат върнати или унищожени

Литва ще задържа руско зърно за проверки до два месеца - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Литва ще задържа руско и беларуски зърно, превозвано през пристанището Клайпеда, докато приключат тестовете за проверка на произхода му. Новото изискване ще започне да се прилага от следващата седмица и може да забави износа с два месеца или повече.

Мярката се отнася за пшеница, ечемик, слънчогледово семе и царевица, изпращани от Русия или Беларус през балтийското пристанище. Пратките няма да получават митническо оформяне, преди да са готови резултатите от анализите, заяви представител на литовското Министерство на земеделието пред Ройтерс.

„Тестовете могат да отнемат два месеца или повече. Ако се установи, че декларираният произход е неверен, товарът ще трябва да бъде върнат или унищожен“, каза представителят.

Пробите ще се изследват в чужбина

Литва започна да проверява пратки зърно от Русия и Беларус през септември. Причината са подозренията, че част от продукцията може да е произведена в украински територии, окупирани от Русия, и да бъде изнасяна с друг деклариран произход.

Забавянето се очаква да бъде допълнително удължено, тъй като в Литва няма лаборатория, която да извършва необходимите изследвания. Затова пробите трябва да бъдат изпращани за анализ в чужбина.

Всички разходи за съхранението, тестовете, връщането или унищожаването на товара ще бъдат поети от износителите. Ако бъде установен неверен произход, пратката няма да продължи към крайния си пазар.

Балтийските държави настояват за обща забрана

Санкциите на Европейския съюз забраняват вноса на руско зърно, но транзитът му през територията на блока остава разрешен. През октомври Естония, Латвия и Литва предложиха забрана на транзита на руско и беларуски зърно в целия ЕС, а Естония вече въведе собствени ограничения.

Натискът за ограничаване на балтийските маршрути се засилва, след като Русия започна да използва по-активно тези направления за износ. Това се случи на фона на украински атаки срещу кораби и инфраструктура в пристанищата на Черно море.

Руският и украинският износ на пшеница през Азово-Черноморския басейн е почти преустановен от средата на август. Според Мат Амърман, мениджър на риска при търговията със стоки в StoneX, руският износ на пшеница е достигнал около половината от обичайните си обеми, въпреки опитите да бъдат намерени алтернативни маршрути.

Източници: reuters.com


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А после

    4 0 Отговор
    ще им го връща

    06:13 10.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ПРИБАЛТИЙСКИ МАЗОХИСТИ :)

    06:14 10.11.2026

  • 3 ха ха ха ...

    9 0 Отговор
    Че те руснаците отдавна не ползват пристанището в Клайпеда ..ха ха ха..

    06:15 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Минаващ

    4 0 Отговор
    И в крайна сметка големите вопли, че ударите в Черно море предизвикват глад в страни от Африка ще се окажет просто истерия. Като задържаш зърното, когато то е руско или беларуско, ти не си по-различен от тези, които удрят корабите със същия товар.

    06:27 10.11.2026

  • 6 Пак начини

    2 0 Отговор
    да обират руснаците! Разходите за транспорта, складирането, анализите са за сметка на износители.. Такси склад за поне 3 месеца.. Такси за престой на корабите на пристанището... И накрая обвиняват Русия, че държи света под риск от недохранване.. Европа се превърна в съюз на рекетьори!

    06:43 10.11.2026