Lidl: Затварянето на магазина във Видин е институционален натиск

Lidl България определи временното затваряне на магазина си във Видин като „безпрецедентен институционален натиск“ и несъразмерна административна мярка. Компанията съобщи, че обектът е възобновил работа в 12:00 часа на 10 ноември.

Позицията е свързана с проверка, извършена на 9 ноември от Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. По-рано БАБХ съобщи за 343 килограма риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим, както и за 270 килограма мухлясало зеле. Количествата са насочени за унищожаване, а агенцията е разпоредила спиране на цялата дейност и е съставила акт за установяване на административно нарушение.

От Lidl твърдят, че засегнатите продукти са били в складова зона, отделени за транспортиране и унищожаване, и не са били предлагани на клиентите. Компанията посочва още, че външен сервизен техник е започнал работа по хладилно съоръжение преди влизането на инспекторите в 13:09 часа, а повредата е била отстранена в 13:30 часа.

Осем проверки за пет седмици

Проверката от 9 ноември е продължила близо осем часа и е била извършена от седем инспектори при редовна смяна от петима служители в магазина. Lidl посочва, че това е осмата проверка в конкретния филиал за последните пет седмици, докато обичайният ритъм бил средно една инспекция месечно. На 3 и 9 ноември в обекта са влизали паралелно представители на две контролни институции.

На национално ниво компанията съобщава за 171 проверки в магазините си само през последните две седмици на октомври. За сравнение, средният месечен брой от началото на годината е 86. От началото на октомври Lidl посочва и 158 отворени проверки от БАБХ, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите, които са в процес на обработка или обжалване.

Спор за хигиената и храните

Компанията описва констатациите за хигиената в пекарната като локално омазнени тави, опушване на стената зад конвектомата и замърсено климатично тяло. Според Lidl единствено секторът на пекарната остава временно ограничен до излизането на резултатите от пробите, което се очаква в тридневен срок.

От веригата съобщават, че при проверката на опаковъчните торбички за контакт с храни инспекторите са потвърдили съответствието им с националните и европейските изисквания.

„Лидл България предприема всички законови мерки по съдебен ред и няма да допусне трудът на над 4000 служители, стотици коректни партньори и доставчици, а също и доверието на милиони клиенти да бъдат заложник на подобни акции“, заявяват от компанията.

Lidl твърди още, че редови инспектори неофициално са споделяли за натиск да се търсят основания за затваряне на обекти. Това твърдение е част от позицията на компанията и не е потвърдено от контролните институции. От веригата заявяват, че ще използват снимков материал и събраната фактология при последващи съдебни действия.

Източници: novini.bg, profit.bg