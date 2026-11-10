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Lidl: Затварянето на магазина във Видин е институционален натиск

Lidl: Затварянето на магазина във Видин е институционален натиск

10 Ноември, 2026 18:42 1 065 17

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  • институционален натиск

Компанията твърди, че обектът е затворен несъразмерно и е отворил отново на следващия ден. БАБХ по-рано съобщи за нарушения при съхранението на храни и хигиената в пекарната

Lidl: Затварянето на магазина във Видин е институционален натиск - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Lidl България определи временното затваряне на магазина си във Видин като „безпрецедентен институционален натиск“ и несъразмерна административна мярка. Компанията съобщи, че обектът е възобновил работа в 12:00 часа на 10 ноември.

Позицията е свързана с проверка, извършена на 9 ноември от Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. По-рано БАБХ съобщи за 343 килограма риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим, както и за 270 килограма мухлясало зеле. Количествата са насочени за унищожаване, а агенцията е разпоредила спиране на цялата дейност и е съставила акт за установяване на административно нарушение.

От Lidl твърдят, че засегнатите продукти са били в складова зона, отделени за транспортиране и унищожаване, и не са били предлагани на клиентите. Компанията посочва още, че външен сервизен техник е започнал работа по хладилно съоръжение преди влизането на инспекторите в 13:09 часа, а повредата е била отстранена в 13:30 часа.

Осем проверки за пет седмици

Проверката от 9 ноември е продължила близо осем часа и е била извършена от седем инспектори при редовна смяна от петима служители в магазина. Lidl посочва, че това е осмата проверка в конкретния филиал за последните пет седмици, докато обичайният ритъм бил средно една инспекция месечно. На 3 и 9 ноември в обекта са влизали паралелно представители на две контролни институции.

На национално ниво компанията съобщава за 171 проверки в магазините си само през последните две седмици на октомври. За сравнение, средният месечен брой от началото на годината е 86. От началото на октомври Lidl посочва и 158 отворени проверки от БАБХ, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите, които са в процес на обработка или обжалване.

Спор за хигиената и храните

Компанията описва констатациите за хигиената в пекарната като локално омазнени тави, опушване на стената зад конвектомата и замърсено климатично тяло. Според Lidl единствено секторът на пекарната остава временно ограничен до излизането на резултатите от пробите, което се очаква в тридневен срок.

От веригата съобщават, че при проверката на опаковъчните торбички за контакт с храни инспекторите са потвърдили съответствието им с националните и европейските изисквания.

„Лидл България предприема всички законови мерки по съдебен ред и няма да допусне трудът на над 4000 служители, стотици коректни партньори и доставчици, а също и доверието на милиони клиенти да бъдат заложник на подобни акции“, заявяват от компанията.

Lidl твърди още, че редови инспектори неофициално са споделяли за натиск да се търсят основания за затваряне на обекти. Това твърдение е част от позицията на компанията и не е потвърдено от контролните институции. От веригата заявяват, че ще използват снимков материал и събраната фактология при последващи съдебни действия.

Източници: novini.bg, profit.bg


Видин / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелание

    13 8 Отговор
    Да си отиват немските мушигери , и да идват испанските - Меркадона и Ероски !!

    Коментиран от #3

    18:47 10.11.2026

  • 2 Реалностите

    16 6 Отговор
    Още преди една година предупредиха тези вериги, дадоха им срок от поне 6 месеца да се "стегнат", те обаче надменно продължиха порочните практики, но този път не са на власт Дебелите на които по един или друг качинк, качинк начин това минаваше!
    На ревящите тук за Кауфланд само да кажа, че трите глоби за трите нарушения са съответно 1,5%, 1,5% и 2,2% от оборота им за миналата година (над милиард и половина) при положение, че държавата има право да ги глоби до 10% за нарушение!

    18:50 10.11.2026

  • 3 Хмм

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "пожелание":

    имаме си български

    Коментиран от #13

    18:50 10.11.2026

  • 4 Да затварят и

    14 5 Отговор
    да си отиват . Стига са ни пробутвали стоките от германия със краен срок на годност . БОЙКО беше този който в първите дни на власт прие закон за ЗАКРИВАНЕ на гаражните магазинчета , за да дойдат големите от запад . ЗА това Меркел го тупаше по гърба и не виждаше далаверите му .

    18:50 10.11.2026

  • 5 гошо

    10 2 Отговор
    Германският крадец е голяма работа.

    18:51 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цъцъцъ

    9 1 Отговор
    Тровят народа и после защо сме първи по ракови заболявания. Складирали тонове, за да ги унищожат след време, никой не държи на склад, тонове развалена храна, освен ако няма да я полза.

    18:58 10.11.2026

  • 9 Да не реват

    4 2 Отговор
    Как ще коментират измамата, тип предупреждение с много малки букви, която има в почти всяка брошура, за продукт с по-малко тегло или количество, но със същият изглед. Всеки е длъжен да чете с разбиране или "кьорав, карти не играе"? На тази кука ловят старците.

    18:59 10.11.2026

  • 10 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    7 1 Отговор
    Проверки, всяка седмица!
    Оляхте се, наценки, натиск върху български производители, мизерия!
    Не, ви пука, че ни тровите и ни цакате на цени по голями от Германия, Австрия!
    Още, мерки, ако не границата я, знаете

    19:01 10.11.2026

  • 11 Живял в Германия

    8 0 Отговор
    В Германия бананите малко да почернят и ги премахват за предажба, тук и намаление нямат.

    19:02 10.11.2026

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    Да не са събрали разваленото от цяла България? Това са над половин тон изгнила продукция! В по-големи градове от Видин, в магазина общо няма толкова изложена продукция!
    Също така, от който и край на страната да си взема пилешко от лидъл и все мирише.

    19:02 10.11.2026

  • 13 Кои български?

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Кварталните бакалници и малки вериги на мутри с двойни цени.Копейките първи четете брошурите на веригата за промоции.

    19:13 10.11.2026

  • 14 ХИИИЧ ДА НЕ РЕВЪТ

    3 1 Отговор
    ВИЖДАЛ СЪМ ПРОВЕРКА НА ГАРАЖЕН ПЛОД ЗЕЛЕНЧУК ОТ ДВАСЕ ПРОВЕРЯВАЩИ ПЛЮС ПОЛИЦИЯ А МАГАЗИНЕРА БЕ САМ......АБСОЛЮТЕН ТОРМОЗ .....КО РЕВЪТ ТИЯ.....

    19:13 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Никой

    1 0 Отговор
    По всички кооперативни пазари има щандове за местно собствено производство. Мляко , сирене , кашкавал , масло , месо : пилешко , свинско , телешко . Мога да ви уверя , че цените на изброените са по високи от предлагането на големите вериги . А местното уж трябвало да бъде евтино , евтино ама друг път .

    19:22 10.11.2026

  • 17 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Правилно! Това е натиск от съответните институции срещу Вас! Като казвате очевидното, какво? Тези институции са за това! Да окажат натиск! Ама внимателно си подбират думите тия ! Натиск, а не престъпление! Ако имате юридическо основание, беж в съда да обсъдите с него, що е натиск на институциите и кога се ползва! Ама само виете и заплашвате с някви инвестиции, щото много добре знаете, че ако съд погледна надценките Ви и се явят свидетели - дребни търговци, ще има повече от натиск!

    19:25 10.11.2026