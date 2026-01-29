Перник: повече избор за работа от новата година

Понякога изборът на работа е въпрос на компромис – или графикът е неудобен, или заплащането не е ясно, или се разчита на „допълнителни часове“, които никой не може да предвиди. Затова интерес буди факта, че в Перник се търсят нови служители за работа в магазин, при това с обявени заплати и възможност за 20, 30 и 40 часа на седмица. В момента едновременно в три филиала на Lidl в Перник са отворени позиции за касиер-продавачи на пълен и непълен работен ден, което дава реален избор както за локация, така и за работно време.

Колко се плаща?

Заплащането е обявено предварително и включва задължителен увеличение след първата и втората година:

Пълен работен ден (40 ч./седм.) – 1000 € стартово бруто, 1100 € през втората година и 1200 € след това

30 ч./седм. – 750 € стартово бруто, 825 € през втората година и 900 € след това

20 ч./седм. – 500 € стартово бруто, 550 € през втората година и 600 € след това

Какво включва работата?

Работата на касиер-продавача е разнообразна – обслужване на клиенти на каса, зареждане и подредба на стоки, грижа за свежестта на продуктите и подготовка на печивата в пекарната. Всеки нов служител преминава през платено въвеждащо обучение и работи по ясен график на смени, а заплащането за изработеното време е с точност до минута. За много хора в Перник именно тази предвидимост е ключова – ясно работно време, ясни условия и възможност да работиш близо до дома без излишни пътувания.

Какви са допълнителните придобивки?

Освен основната заплата, към позицията вървят и допълнителни бонуси – ваучери за храна (до 102,26 € месечно на база отработени часове), коледен и великденски бонус, допълнително здравно осигуряване, карта Multisport, бонус при препоръка на приятел, допълнителен ден отпуск за рожден ден. За живеещите в друго отдалечено населено място се предлага и допълнителен бонус за транспорт в размер на 6,5 €/ден.

Къде са позициите?

Свободните позиции са разпределени в три магазина на Lidl в Перник, като общо са отворени 5 обяви за касиер-продавач:

Касиер-продавач – пълен работен ден – Перник ул. Юри Гагарин 3В

Касиер-продавач – пълен работен ден – Перник ул. Г. С. Раковски

Касиер-продавач – пълен работен ден – Перник, ул. Захари Зограф