Логистиката на Lidl: Сигурност, динамика и бонуси за тези, които имат желание за работа

Когато пазаруваме в Lidl, рядко се замисляме как стоката стига до рафтовете в магазина. Истината е, че зад всеки артикул стои огромен екип, прецизна организация и много динамика.

Логистичният център в Равно поле работи без почивка вече 15 години, а мащабът днес е впечатляващ – обслужване на 84 магазина и обработка на хиляди палета дневно.

Срещаме се с ръководителя на базата Георги Чичиков, за да поговорим честно за работата в склада: какво се изисква, за да станеш част от екипа, как се формира заплащането и защо „нагласата“ е по-важна от опита.

Г-н Чичиков, Вие сте тук от самото начало. Как бихте описали работата в склада на човек, който никога не е стъпвал в логистична база?

Като „организирана динамика“. Работата е физически активна и интензивна, особено в пикови периоди, но е и изключително структурирана. Когато започвахме, обслужвахме 14 магазина, а днес от Равно поле захранваме 84. Това означава, че тук няма скука. За хората, които търсят работа при нас, най-важното послание е сигурност. В среда с такова натоварване е ключово служителят да знае, че усилията му се възнаграждават справедливо – че заплатата идва на точна дата, че осигуровките са на пълната сума и че правилата важат за всички. Това е нещото, което задържа хората при нас – имаме колеги с над 10 години стаж, защото намират предвидимост и коректност.

Често се говори за "добър екип", но какво означава това на практика при едно тежко дежурство?

Означава, че не си сам. Принципът ни е „един за всички, всички за един“. Работата в склада е отборна игра. Има моменти, когато едно звено е по-натоварено от друго – тогава колегите се прегрупират и си помагат. Разбира се, имаме и модерни технологии, и дигитализирани процеси, но в края на деня всичко опира до хората. Ако някой има нужда от помощ или обучение, той го получава. Не очакваме новият служител да знае всичко от ден първи. Инвестираме време, за да го обучим и да го накараме да се чувства уверен.

Търсите ли нови хора в момента и задължителен ли е опитът в логистиката?

Да, постоянно търсим нови попълнения, защото бизнесът расте. Търсим хора в четирите ни основни направления:

Прием на стока

Комисиониране (подготовка на поръчки за магазините)

Координатор доставки

Рециклиране

За повечето позиции опитът НЕ е задължителен. По-важна е нагласата – търсим хора, които са отговорни, искат да работят и да се учат. Изключение правят позициите за каристи/мотокаристи – там опитът е задължителен, защото се работи с тежка техника на височина и безопасността е безкомпромисна. Но за всички останали роли: ако имате желание и сте физически издръжливи, ние ще ви научим на всичко останало.

Какво получава един служител насреща – отвъд твърдата заплата?

Системата ни е направена така, че активността се възнаграждава. Освен основната заплата, която расте с времето, служителите получават:

Ежемесечни бонуси за ефективност за комисионерите: Колкото по-добре се справяш, толкова по-висок е бонусът. Средно хората взимат допълнително между 200 и 230 евро на месец, а най-добрите достигат и до 700 евро над заплатата.

Бонус присъствие: Ако сте редовни и нямате отсъствия, на всеки два месеца получавате допълнителен бонус (ок. 125 евро).

Ваучери за храна: до 200 лв.

Допълнително заплащане за работа през уикенда

Към това добавяме и социалния пакет: допълнително здравно осигуряване, безплатен служебен транспорт до базата, Мултиспорт карта на преференциална цена, бонуси за официалните празници и дори подаръци за децата на служителите (абонамент за ucha.se, комплект с ученически материали за децата до 8 клас за 15 септември, пакет „Новородено“), допълнителен ден отпуск за рожден ден.

Какво бихте казали на някого, който се колебае дали да кандидатства?

Че тук ще намери честни отношения. Работа има много, не го крием, но тя е обезпечена с добри условия. Всеки, който иска да види възможностите, може да разгледа отворените позиции за базата ни в Равно поле (до София) или в Кабиле (до Ямбол) на jobs.lidl.bg. Удовлетворението идва, когато видиш, че си се справил със задачата, а в края на месеца трудът ти е оценен достойно.