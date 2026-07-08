НАП: Близо 30% от заведенията в Созопол са в нарушение

Екипи от Националната агенция за приходите провериха 76 търговски обекта в Созопол само за два дни. В 25 от тях са установени нарушения, а на 50 от търговците са изискани документи във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България за необоснованото повишение на цените, след подадени множество сигнали и публикации в социални мрежи и медии. Проверките са част от лятната контролна кампания на НАП, която стартира на 29-ти юни.

„Най-честите нарушения, които констатираме, са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на фискалното устройство. В един от най-посещаваните обекти на плаж Каваци е установено, че търговецът оперира с нефискален принтер и по този начин се избягва отчитането на оборота към НАП. В момента се преглежда паметта на нефискалния принтер, за да се установи размерът на маркираните, но неотчетени в приходната агенция суми. На обекта ще бъде наложена санкция за неиздаване на касови бележки, като след приключване на анализа на данните ще бъдат предприети допълнителни действия спрямо търговеца“, съобщи Анна Митова, директор “Комуникации” в приходната агенция.

От началото на кампанията по Черноморието и вътрешността на страната до 6 юли са проверени над 650 търговски обекта. В 226 от тях са констатирани нарушения.

„ Наблюдаваме занижена фискална дисциплина от страна на търговците и се надяваме, че те ще коригират поведението си. По закон при повторно неиздаване на касова бележка от търговски обект, той може да бъде запечатан. Това, че днес сме проверили даден търговец, не означава, че утре пак няма да го проверим. Допълнително ще засилим контрола предвид високия брой констатирани нарушения. “, поясни Анна Митова.