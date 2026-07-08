Новини
Бизнес »
НАП: Близо 30% от заведенията в Созопол са в нарушение

НАП: Близо 30% от заведенията в Созопол са в нарушение

8 Юли, 2026 19:35 817 11

  • нап-
  • проверки-
  • созопол-
  • нарушения

Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на фискалното устройство

НАП: Близо 30% от заведенията в Созопол са в нарушение - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Екипи от Националната агенция за приходите провериха 76 търговски обекта в Созопол само за два дни. В 25 от тях са установени нарушения, а на 50 от търговците са изискани документи във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България за необоснованото повишение на цените, след подадени множество сигнали и публикации в социални мрежи и медии. Проверките са част от лятната контролна кампания на НАП, която стартира на 29-ти юни.

„Най-честите нарушения, които констатираме, са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на фискалното устройство. В един от най-посещаваните обекти на плаж Каваци е установено, че търговецът оперира с нефискален принтер и по този начин се избягва отчитането на оборота към НАП. В момента се преглежда паметта на нефискалния принтер, за да се установи размерът на маркираните, но неотчетени в приходната агенция суми. На обекта ще бъде наложена санкция за неиздаване на касови бележки, като след приключване на анализа на данните ще бъдат предприети допълнителни действия спрямо търговеца“, съобщи Анна Митова, директор “Комуникации” в приходната агенция.

От началото на кампанията по Черноморието и вътрешността на страната до 6 юли са проверени над 650 търговски обекта. В 226 от тях са констатирани нарушения.

„ Наблюдаваме занижена фискална дисциплина от страна на търговците и се надяваме, че те ще коригират поведението си. По закон при повторно неиздаване на касова бележка от търговски обект, той може да бъде запечатан. Това, че днес сме проверили даден търговец, не означава, че утре пак няма да го проверим. Допълнително ще засилим контрола предвид високия брой констатирани нарушения. “, поясни Анна Митова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАП - ЛАП Е ОПГ

    6 3 Отговор
    ТОРМОЗЕЩО НАААЙ ДРЕБНИТЕ ЕДВА ДИШАЩИ ХОРИЦА КОИТО ЕДВА СИ ПЛАЩАТ САМООСИГУРЯВАНЕТО. ДОКОГА ЩЕ ТАКА ДОРИ ВЪВ ,,ФАЛИРАЛА,, ТУРЦИЯ ДРЕБНИЯ ЕТ НЕ ГО БАРЪТ ЗА НИИИИИЩО....

    19:38 08.07.2026

  • 2 Беевски

    3 0 Отговор
    А мене ме пазят!

    19:51 08.07.2026

  • 3 Удри здраво

    4 0 Отговор
    По сивата икономика та да посинее реално

    19:57 08.07.2026

  • 4 име

    3 0 Отговор
    НАПаджиите да не се правят на приятно разсеяни, а да погват гaньoвците, дето си купуват за 20 хиляди евро апартаменти в Баба Алино, докато холадците декларират 124 хиляди евро покупна цена.

    20:10 08.07.2026

  • 5 Нап

    3 0 Отговор
    Трябва да бъдат бити послеебани.

    20:15 08.07.2026

  • 6 Дедо

    1 0 Отговор
    То и в НАП са в нарушение , защото 90% от служителите са назначени с фиктивни конкурси по шуробаджанащина. По скоро ще отлетиш в Космоса без ракета , отколкото да постъпиш на работа в НАП без връзки .

    20:27 08.07.2026

  • 7 Ана Митова

    1 0 Отговор
    Директор по комуникации на НАП. Къде си бай Тодоре , да им намериш место ба тия стотици хиляди калинки и търтеи?

    20:27 08.07.2026

  • 8 КЗП

    0 0 Отговор
    Сезирах относно двойно увеличение на паркирането в кк Албена. Отговора: да, има нарушение, ще има акт, благодарим.

    Разбира се двойните приходи ще си ги лапнат мутрите на Албена

    20:30 08.07.2026

  • 9 Справедлив

    1 0 Отговор
    Най вероятно и малкото от тези които да са се излъгали да започнат някакъв бизнес на морето, догидина няма и да помислят!Така че догодина ще още по зле с персонал!Да ходят "нападжиите" да обслужват туристите..

    20:30 08.07.2026

  • 10 да бееееее

    0 0 Отговор
    Само 30? Явно се проверяват само 30% от заведенията.

    20:32 08.07.2026

  • 11 Затваряй

    0 0 Отговор
    Затваряйте ги, няма друго лекарство.

    20:32 08.07.2026